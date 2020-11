¿Se acabó el amor? Consejos para decirle a tu pareja que se acabó

El amor no es para siempre. Y si has estado con varias parejas lo sabes de sobras. La cuestión es saber cuándo se acaba el amor y los consejos para decirle a tu pareja que se acabó. Aquí hay dobles problemas, darse cuenta de que no queremos a nuestra pareja y la manera de decírselo para que no le haga daño.

Hay que analizar pros y contras y buscar el mejor momento. Y si se puede quedar como amigos, pues ha sido una persona importante en la vida.

Las cosas tampoco vienen de golpe, es posible que esta falta de amor ya sea algo que notáis ambos y por esto el daño será menos. A veces es más doloroso hacer que una relación dure y se mantenga en el tiempo, pero mal, que acabar antes de que sea demasiado tarde. La vida es una y no tenemos porqué desperdiciarla perdiendo el tiempo.

Si el sufrimiento es más que dejarlo entonces debemos aceptar que el amor se ha acabado y que puede venir algo mejor. No será fácil dejarlo especialmente si hay una relación de años, y si hay hijos por medio. Pero aunque cueste muchas veces son las mejores soluciones.

¿Cuándo debe ser el momento?

No hay un momento establecido para decirle a tu pareja que esto se acabó. Lo normal es que haya una comunicación fluida, pero es posible que en muchas circunstancias cuando la pareja ya está medio rota, haya poca relación. Para hablar de ello se necesita calma y tranquilidad, en un momento donde cada uno estéis libres y sin estrés.

Pensar bien los sentimientos

Antes de dar este paso hay que sopesar bien cuáles son los sentimientos de cada uno. Querer a veces no lo es todo y no arregla los problemas. Si lo tienes claro, no dejes pasar más tiempo, pues la cosa puede eternizarse y quizás no des nunca este paso por pena o por pensar que con el tiempo la cosa puede cambiar.

Buenas palabras

Si la cosa empieza mal y hay disputas, entonces no acabará bien. Si vemos que la cosa se tuerce nada más empezar la conversación, entonces es mejor que dejemos la conversación para otro momento.

Hay que medir palabras pero diciendo la verdad no vamos a esconder algo que es evidente por no herir. La otra persona se merece que se le dé una explicación y que sea factible.

Intentar quedar como amigos

Aunque muchas personas no conciben esta visión porque todavía están enamoradas, a la larga es la mejor opción para saber que cuentas con la otra persona cuando sea necesario.

No dejarse influenciar por el otro

Si el problema lo tienes tú y el otro no ha pensado en dejar la relación entonces hará mil y una cosas para recuperarte. Al menos en un inicio. Si nos dejamos influenciar por el otro, la cosa no acabará bien y entonces también se alargará en el tiempo. Es mejor dejarlo de una vez por todas aunque duela.

Explicar que es lo mejor para ambos

Lejos de sacar a relucir lo peor de la otra persona, la conversación con la otra persona debe basarse en el respeto y el cariño. Hay que hacerle entender a tu pareja que separados estaréis mejor y seréis más felices porque ahora os estáis haciendo daño y la relación no lleva a ningún lugar.

También hay que explicar que no es algo fantástico y que uno también lo va a pasar mal, que no es una decisión fácil, que no se ha tomado a la ligera, que uno lleva tiempo así, y que las cosas no serán fáciles en un inicio, será duro pero luego la cosa mejorará y que será lo mejor para ambos. Con estos consejos para decirle a tu pareja que se acabó todo será más fácil.