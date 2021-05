7 superalimentos que debes conocer para incorporar a tu dieta

Se habla mucho de superalimentos. Pero, ¿seguro que los conoces todos? Pues te damos las señas de algunos de ellos para que los vayan apuntando e incorporando en tu dieta. Avena, kale, aceite de oliva, lino… ya los conoces, ¿cuántos más hay?

Son muchos los superalimentos conocidos y que ya hemos incorporado en nuestra dieta. Sin embargo, hay algunos que son todavía desconocidos y que son perfectos para añadirlos en nuestros menús de cara a cuidarnos este verano.

Gofio de maíz

Satislent explica que es el gofio, un alimento típico canario rico en fibra dietética. Se denomina a una variedad de harina de maíz o harina de millo tostada de forma artesanal. Retrasa la absorción de hidratos de carbono simples ayudando a regular el azúcar en sangre y manteniendo la sensación de saciedad. ¡Perfecto para que esté tu dieta de ahora en adelante!

Amaranto

Hablamos en este caso de un pseudocereal, al igual que la quinoa. Con ella comparte varias propiedades. Por ejemplo, tiene mucha proteína, minerales y vitaminas naturales. Además, contiene mucho ácido fólico (algo esencial en el embarazo), calcio y hierro.

Moringa

Procede de una planta que tiene cantidad de beneficios, así como vitaminas y minerales. Es de destacar sus antioxidantes, potasio, calcio, vitamina E y A, además de algunas del grupo B. Previene de enfermedades del corazón y de aumentar el colesterol, entre muchas otras ventajas.

Laver

El laver es un superalimento que, a lo mejor, por el nombre no suena mucho pero que seguro que has tomado alguna vez si eres amante de la comida japonesa. Satislent da a conocer que se trata del alga comestible que suele enrollar los makis. Es rica en vitamina C y yodo.

Harina de soja

Según Satislent se trata de un tipo de harina obtenida a partir de granos enteros molidos de soja. Se caracteriza por un aporte nutricional equilibrado de proteínas de origen vegetal, fibras, grasas y minerales. Es fuente de vitaminas y rica en minerales.

Maíz morado

Tiene cantidad de antocianinas, es decir un buen antioxidante que puede acabar con los radicales libres con el fin de detener nuestro envejecimiento prematuro.

Lúcuma

Es otro de los superalimentos que debes incorporar en tu dieta. Cuida de nuestro intestino, regulándolo siendo rico en vitaminas del grupo B, entre muchas otras propiedades que val la pena tener en cuenta.