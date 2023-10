7 faldas de Sfera que te van a enamorar: las expertas en moda ya las llevan

Las faldas de Sfera que te van a enamorar son un buen básico que las expertas en moda ya tienen y no pueden faltar en tu armario. Ha llegado el momento de llenar nuestro armario de prendas que nos queden bien, sean cómodas y nos sirvan como base de cualquier look. Este otoño, no lo dudes, busca un tipo de falda que seguro que estará en Sfera esta temporada. Hazte con alguna de las 7 faldas de Sfera que las expertas en moda no dudan en tener en su armario.

Sfera: estas son las 7 faldas que te van a enamorar y las expertas en moda ya llevan

Una falda de punto nunca puede faltar en nuestro armario. Es el básico que necesitamos y que está disponible en un bonito color azul. Tiene un precio de solo 23 euros y es muy cómoda, la podrás llevar con casi todo tu armario y merece realmente la pena invertir en ella esta temporada en Sfera.

Una falda de efecto piel, midi y de aire retro por menos de 40 euros encontrarás en Sfera esta temporada. Por este precio es un auténtico chollazo, compra la falda del momento en un precioso color gris que te combinará con todo.

La falda larga vaquera vuelve y en Sfera tienen la mejor de todas ellas. Podrás hacerte con una pieza que esta temporada y las que están por llegar es un buen básico. Hazte con ella por menos de 30 euros. Te quedará perfecta con todo tu armario.

La minifalda con vuelo que llevabas en el instituto ha vuelto y lo ha hecho de tal forma que vas a poder lucirte. El efecto piel quedará de maravilla con una camisa blanca o un jersey que le dará mucho glamour a tu armario.

Una falda de tubo a rayas la podrás llevar en otoño invierno, pero también en primavera. Dependiendo de la parte de arriba con la que la podrás combinar tendrás un look perfecto. El precio de esta falda es de solo 19 euros.

De animal print y con un toque lencero. Esta falda es sin duda alguna uno de los básicos que no pueden faltar en tu armario. Te quedará perfecta con un simple top negro o hasta con una sudadera si quieres darle un toque original. El precio de solo 39 euros te hará desearla, es una de las faldas de Sfera que parece de lujo.