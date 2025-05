5 vestidos de Stradivarius de la nueva colección de primavera 2025: elegantes y cómodos

Se va acercando el buen tiempo, y ya sabes lo que eso significa: empieza la época de lucir looks en las terrazas más cool. Es el momento perfecto para ponerte ese vestido que grita ‘primavera’. Porque sí, queremos vernos bien, pero también destacar. Y Stradivarius, siempre aliada de un armario asequible pero con estilo, lo ha vuelto a hacer: tiene una selección de piezas que sientan de maravilla, realzan la figura y están pidiendo a gritos ser estrenados.

Hablamos de diseños que alargan, cortes que estilizan y estampados que parecen de lujo. Son vestidos que no necesitan mucha presentación para convertirse en los favoritos de todos. Así que, si buscas ese look de “qué guapa va siempre”, pero sin tener que gastar una fortuna, has llegado al sitio perfecto. Spoiler: más de uno lo vas a querer llevar todo el tiempo.

Vestido midi espalda descubierta

Vestido midi espalda descubierta con lino de Stradivarius.

¿Qué tal si declaramos esta temporada de entretiempo como la época del lino? Este vestido de Stradivarius lo pide a gritos. Su tono piedra resalta el bronceado perfecto cuando empiezan a aparecer los primeros rayos de sol. El corte es sencillo, sí, pero la espalda descubierta, con cordones ajustables y una lazada, le da ese toque chic pero relajado. Y eso es todo un acierto. Además, el escote recto y los tirantes finos ajustables son súper cómodos, y la caída del tejido hace lo suyo: alarga, estiliza y no se pega en ningún sitio incómodo. Nos encanta cómo queda con un montón de colgantes, tal como lo lleva la modelo, para un toque más boho. Precio: 25,99 euros.

Vestido fluido corto estampado

Vestido corto fluido estampado de Stradivarius.

Si María Pombo echara un vistazo a las novedades de moda, seguro que se enamoraría de este vestido. De color azul con flores, escote en pico y cuello barco elástico con cordones y lazada, tiene un corte impecable. Este diseño grita «época de festivales» y «salidas a tomar algo con amigas». Su corte fluido y la cintura elástica tipo nido de abeja, con volantes al final, hacen que no pases desapercibida con él. Combinado con unas botas de estilo cowboy y un cinturón de monedas dorado, el look se consigue con cero esfuerzo. Es el tipo de prenda que parece inocente y termina robando todas las miradas. Precio: 35,99 euros.

Vestido corto estampado con fresas

Vestido corto estampado con fresas de Stradivarius

Este modelo es puro aire fresco. Su estampado ligero te transporta a la Toscana, aunque estés en pleno centro de la ciudad. El corte corto con escote en pico, abertura y lazada. Combínalo con alpargatas, una coleta baja y labios en tono coral, y tendrás el look ideal para un domingo de cañas. Es ligero, dulce y tiene mucho estilo. Precio: 25,99 euros.

Vestido hombros descubiertos

Vestido hombros descubiertos de Stradivarius.

Este vestido ajustado con escote recto y hombros descubiertos es el tipo de prenda que parece perfecta para una boda, pero a un precio muy asequible. El estampado floral en tonos rosados sobre fondo negro le da un toque elegante, ideal para cualquier evento. Al ser de palabra de honor, resalta la clavícula de forma sutil. Además, estiliza muchísimo cuando lo combinas con tacones. Precio: 25,99 euros.

Vestido largo encaje

Vestido marrón largo de encaje de Stradivarius.

Sin duda, los diseños en marrón chocolate son el comodín elegante que no sabías que necesitabas. Es un tono que está muy de moda, pero este vestido, en particular, es perfecto. Sus detalles en encaje a tono le dan un aire sofisticado, perfecto para una noche de sábado, ya sea en una cena romántica, un evento o cualquier ocasión que requiera un toque sexy. ¿Otras ventajas? El escote redondo y los tirantes finos, junto con la abertura lateral, le aportan un toque de frescura. Puedes combinarlo con bailarinas decoradas o un tacón bajo, dependiendo del estilo que busques. Y aunque el color sea sobrio, el conjunto es todo menos monótono. Precio: 25,99 euros.