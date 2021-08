Apurando las segundas y terceras rebajas de las tiendas físicas y online, en las que lo mejor es haber invertido en prendas para invierno, ya podemos empezar a preparar nuestro armario para la ‘vuelta al cole’. Y no precisamente la de los niños, que también, si no la del regreso a la oficina dejando atrás el teletrabajo que nos ha acompañado en este último año de pandemia.

Ya sabes que los básicos no pueden faltar en tu fondo de armario: camisetas de algodón blanca y negra, vaqueros, blazer, un ‘little black dress’, mocasines, botas militares y sneakers, y lista para combinar. Pero la moda se recicla, vuelve y se renueva y es hora de empezar a echar un ojo a todo lo que viene, para que seas la más ‘trendy’ en el trabajo. Te traemos las XXX tendencias que no debes perderte para el comienzo del curso.

Los vaqueros de Massimo Dutti

Podríamos decir que son los ‘jeans’ que nunca pasan de moda. Perfecto para cualquier silueta y sobre todo para aquellas que están entre los pitillo y los campana. De corte recto, tiro alto y pernera ancha que estiliza la silueta, es el clásico diseño con 5 bolsillo, cierre con botón, cremallera y trabillas para las que prefieren lucirlo con cinturón. 50 euros de inversión para una prenda atemporal que no querrás quitarte.

Camisetas básicas con un toque diferente

Como destacan los estilistas y expertos en moda, los básicos no pueden faltar para tener un buen fondo de armario. Y las camisetas son unas de esas prendas que hay que tener. Pero de cara a la vuelta al cole, lo más ‘trendy’ es llevarlas con un toque diferente. Y no solo por lucir las que llevan mensaje, sino también las que se diferencian con unas mangas o un detalle distinto. Así la camiseta ‘estrella’ de la nueva colección de Zara. Por 12,95 euros puedes tener la prenda perfecta para volver al trabajo y llevarla con vaqueros, pantalones de pinza o falda. Confeccionada en algodón suave, tiene el patrón perfecto con cuello redondo y manga corta abullonada donde va el ‘detallazo’: un original volante doble de punto en marrón.

Vestidos ‘color block’

Los vestidos no pueden faltar en el regreso a las aulas. Después de un año de ‘oscuridad’ en cuanto a la paleta de colores, acorde a los tiempos vividos en pandemia, el color viene pisando fuerte. No solo en vaqueros, sino en vestidos largos, cortos o ‘midis’ que llevan el denominado ‘color block’, y eso incluye la combinación infalible blanco-negro, como este de Sfera por 17,99 euros. De tirantes, con mangas, de corte asimétrico, ideal para ir a la oficina como lo luce Sarah Jessica Parker en la nueva entrega de ‘Sexo en Nueva York’: con una camisa blanca debajo.

La ‘beisbolera’

Si hay una prenda que es sinónimo de ‘vuelta al cole’ esa es la chaqueta de béisbol. La ‘beisbolera’ sigue siendo una apuesta segura, especialmente para el cambio de estación. Tanto las firmas de lujo como las ‘low cost’ apuestan por ella ya sea con vaqueros, vestidos o faldas. Nos encanta esta de ‘Shein’ de 17 euros.

Las zapatillas blancas

No podemos olvidarnos del calzado. Los mocasines llegaron el año pasado para quedarse y no hay quien los desbanque, especialmente cuando se habla de empezar un nuevo curso. Y en este ‘regreso a las aulas’ no pueden faltar las zapatillas blancas. Las marcas de antaño han rescatado sus modelos clásicos con los que triunfaron en los 80 y los 90. Altas, bajas, con plataforma, hazte con un par de ‘sneakers’, eso sí, habrá que tirar del ‘truco de la abuela’ para mantenerlas impolutas.