Presumir de una piel bonita y cuidada puede ser mucho más fácil de lo que pensamos si le dedicamos unos minutos en nuestra rutina diaria. No cabe duda de que resulta fundamental adaptar las necesidades que requiere el rostro dependiendo de nuestra edad, condición y tipo de piel, pero en realidad no hay que hacer grandes esfuerzos para poder tener buena cara y un cutis libre de imperfecciones.

Como complemento de la limpieza diaria y de la aplicación de cremas y sueros específicos para cada zona, es importante seguir una buena alimentación y hacer ejercicio de manera regular, porque la belleza exterior siempre empieza por el interior. Al margen de estas pautas básicas, existen una serie de ingredientes naturales que nos pueden ayudar a tener una piel radiante.

En esta línea se sitúa Iroha Beauty, que apuesta claramente por el Clean Beauty y los productos libres de tóxicos para el cuidado del rostro. Son 5 los ingredientes fundamentales para tener un cutis de modelo.

Vitamina C: la vitamina C potencia la luminosidad. Funciona como un potente antioxidante que ayuda a prevenir y disminuir la aparición de manchas mejorando visiblemente el tono del rostro. En una época del año en la que el sol es el gran protagonista, es importante apostar por ingredientes que protejan contra las manchas, como es el caso de la vitamina C. En forma de mascarilla una vez a la semana o a diario, es perfecta como parte de nuestra rutina de cuidado. Es importante cuando recurramos a productos con vitamina C extremar las precauciones en lo que respecta a la exposición al sol y usar siempre fotoprotección.

Aloe Vera: es el aftersun natural por excelencia. Se trata del ingrediente perfecto para regenerar e hidratar intensamente la piel a la vez que cuida y refuerza la barrera protectora cutánea. Es aconsejable recurrir a él tras largas exposiciones al sol, pero también a diario para conseguir una buena hidratación de todas las zonas.

Bakuchiol: se trata de una alternativa vegetal al Retinol que posee las mismas propiedades y es apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles, que con el retinol tienden a irritarse. El Bakuchiol promueve la renovación celular y la producción de colágeno consiguiendo mejorar la firmeza y la elasticidad.

Ácido glicólico: este ingrediente es perfecto para una exfoliación suave de la piel, eliminando las células muertas a la vez que promueve la renovación celular. Esto mejora visiblemente la piel, aportándole un aspecto rejuvenecido. Es preferible utilizarlo por la noche, para evitar la exposición directa al sol.

Ácido hialurónico: es uno de los ingredientes estrella para promover la hidratación y en contra del envejecimiento. Perfecto para nutrir en profundidad el cutis, el ácido hialurónico penetra en diferentes capas de la piel, tratando los signos negativos de la edad, rellenando las líneas de expresión e hidratando profundamente el rostro.