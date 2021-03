Tener un cuerpo y firme tonificado es el objetivo de muchas personas, pero es evidente que hay zonas en las que puede que nos cueste un poco más debido al paso del tiempo, algo contra lo que evidentemente no podemos «luchar». Es el caso de los brazos que solo podemos tonificar si nos dedicamos con esfuerzo aunque si no tienes tiempo de ir al gimnasio no debes preocuparte. Conoce ahora 5 ejercicios para tener unos brazos tonificados que podemos hacer en casa.

5 ejercicios para tener unos brazos tonificados que podemos hacer en casa

Ejercitarse en casa es algo que además se ha puesto de moda a raíz del confinamiento que vivimos hace un año debido a la pandemia, de modo que si ya te ejercitas en la comodidad de tu hogar, puede que hagas tablas de fitness o incluso sigas clases de ejercicio por internet. Pero además, puedes dedicarte a hacer ejercicios para zonas específicas del cuerpo tal y como son los brazos, si bien estos debido al paso del tiempo y una vida sedentaria pueden perder tono fácilmente.

Además, nos podemos organizar en casa con objetos sencillos y fácilmente disponibles como una alfombra y una botella de agua de medio litro. Mantener los brazos en entrenamiento también te ayudará a adquirir una postura correcta y evitar el dolor de hombros y espalda. Veamos entonces 5 ejercicios para tener unos brazos tonificados, haciendo tres series de 15 repeticiones con un descanso de 30 segundos entre sí para cada uno de ellos.

1. Colócate con los brazos extendidos por encima de la cabeza con una palma hacia la otra. Baja los brazos a la altura de los hombros con las palmas hacia el suelo. Repite el movimiento.

2. Colócate con las piernas ligeramente separadas y los brazos a los lados. Mantén dos botellas llenas de agua en tus manos. Levanta los brazos hacia afuera flexionando ligeramente los codos. Vuelve a la posición inicial.

3. Brazos extendidos lateralmente a la altura de los hombros. Dibuja círculos pequeños girando los brazos primero en el sentido de las agujas del reloj y luego en el sentido contrario. Haz la serie alternando 15 vueltas en un sentido y 15 en el otro.

4. Para trabajar los tríceps, comienza sentándote en el borde de una silla con los pies juntos en el suelo. Coloca las manos en el asiento y fuerza los brazos moviéndote hacia adelante y mantén los glúteos suspendidos. Dobla los codos a 90 grados y deja que las nalgas bajen hasta que toquen el suelo, luego sube empujando los brazos.

5. Colócate con el cuerpo y la cara mirando hacia la pared. Coloca las palmas de las manos en la pared y dobla los brazos mientras mantienes la cabeza alineada con la espalda y trata de no arquearla. Vuelve a la posición inicial y repite.