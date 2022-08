Las 4 zapatillas blancas de Zara que vas a necesitar todo el año

Zara tiene las zapatillas blancas más bonitas del momento, las puedes comprar ahora y usar durante todo el año en numerosas ocasiones. Si hay un básico que nunca falla en ningún armario, ese es el de las zapatillas blancas, las puedes combinar con casi todo y siempre quedarán bien. Un vestido de satén, el chándal o el traje para ir al trabajo, las opciones de este tipo de calzado son enormes. Si estás buscando unas buenas zapatillas a un precio que te permitirá ahorrar un poco, toma nota de estos 5 modelos.

Las zapatillas de Zara que vas a necesitar

Las zapatillas blancas más básicas del momento cuestan menos de 20 euros en Zara. Son una magnifica opción si buscas la sencillez más absoluta, con ellas, no vas a poder fallar. Te llevarás unas zapatillas de lujo a un precio que costará creer. Una alternativa a las de marcas deportivas que no quedan tan bien con vestidos o no son tan versátiles.

Estas zapatillas blancas son ideales para las bajitas. Además, están hechas en piel por lo que son perfectas si queremos apostar por un tipo de complemento de esos que destacan y siempre quedará bien. Un blanco puro que combinará con todo nuestro armario y nos hará ganar unos centímetros de más sin demasiados esfuerzos, se venden por solo 49,95 euros.

Unas zapatillas de piel como estas son la apuesta más segura que podrás hacer en Zara. Es imposible que no te queden bien y son ese clásico que siempre estará en todos los armarios. El precio de este calzado de excepción es de menos de 50 euros. Una pieza digna de cualquier ocasión que no puede faltar, duradera y bonita, lo tiene todo.

El deportivo tipo running es realmente espectacular en todos los sentidos. Una buena opción si queremos hacer deporte después de trabajar con el chándal en la taquilla y estas zapatillas listas para llevar a todos los sitios posibles. Son un tipo de calzado para las deportistas de corazón que se vende en Zara por solo 39,95 euros.

Estos son algunos modelos de zapatillas blancas que no puedes dejar escapar y que te ayudarán a hacerte con el fondo de armario perfecto. Cuatro modelos en distintos materiales y precios que se adaptan a cada una de nuestras necesidades. Una opción low cost y elegante que te sacará de las zapatillas blancas de grandes marcas deportivas.