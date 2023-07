3 bolsos de Zara para un fin de semana en Menorca

Durante la temporada de verano queremos ir a la playa, y las islas son algunos de los mejores enclaves para ofrecer la diversión y calma que esperamos. Para ir bien equipada, nada mejor que los 3 bolsos de Zara para un fin de semana.

Irás bien sofisticada con los mejores bolsos veraniegos. Son aptos tanto para ir a la playa como para una fiesta por la noche.

Estos son los 3 bolsos de Zara para un fin de semana

Destacamos el bolso formato saca confeccionado en yute. Tiene variedad de colores y es lo que hace que lo veas como más especial. Y tu escapada a Menorca será auténtica y bien distinta.

Lleva asas de mano, forro interior confeccionado en algodón con cierre ajustable por cordones acabado en borlones.

Se confecciona en 100% yute y 100% algodón, por lo que lo debes tener en cuenta de qué forma cuidarlo para que no se estropee. No se debe lavar, ni usar lejía / blanqueador, no planchar, sin limpieza en seco y no usar secadora.

El bolso shopper más innovador es el indicado para llevar todas las cosas que necesites cuando vayas a la playa.

Tiene trenzado con efecto tie dye, además de asas de hombro y su cierre mediante imán. Sus medidas son Alto x Ancho x Fondo: 31,7 x 50,6 x 8,4 cm.

Su precio es de 39,95 euros y debes mirar bien las especificaciones de la etiqueta para poder cuidarlo y de esta manera mantenerlo mejor.

Finalmente el bolso cesta te va a gustar porque es bien diferente y te lo llevas en tu escapada a Menorca. Lleva asa de mano y asa función bandolera extraíble y ajustable. Además de la saca interior con cierre mediante frunce. Sus medidas, para que tengas más información sobre ello, son Alto x Ancho x Fondo: 18 x 15 x 13,5 cm.

Sus materiales son 100% algodón, con el material principal de 100% papel, el material secundario de 100% poliuretano, con al asa larga de 100% poliéster y el forro realizado en 100% algodón.

Su precio es de 29,95 euros en color beige claro. Además es un bolso editable pudiendo poner las letras personalizadas, y para esto debes sumar 3 euros más a la cantidad que vale el bolso.

Como ves, tienes tres ejemplos realmente tentadores que no te puedes perder para el fin de semana a las islas y de paso ser el centro de atracción. Además de poder llevar todo lo necesario dentro de ellos. están en la web de Zara.