Un año más, la ciudad de Los Ángeles ha acogido la celebración de una de las jornadas más importantes de la industria del cine. El Dolby Theatre ha acogido la ceremonia de entrega de la 96 edición de los Premios Oscar, marcada por el protagonismo de dos de las películas más destacadas de la temporada, Oppenheimer y Barbie. Sin embargo, más allá de los galardones en sí, una de las cuestiones que más interés ha generado ha sido, sin duda, el despliegue de estilo sobre la alfombra roja. ¿Quiénes han lucido los mejores vestidos, los mejores looks de la gala?

Una alfombra roja en el que el negro ha sido uno de los colores más repetidos, algo que suele ser habitual, ya que es un tono que siempre evoca elegancia y sofisticación. Por ejemplo, Vanessa Hudgens se ha decantado por un diseño de Vera Wang en este tono y ha sorprendido al anunciar embarazo al tiempo que posaba para los fotógrafos.

Vanessa Hudgens en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024. / Gtres

La actriz no ha sido la única que ha optado por el negro en su look. La veterana Jaime Lee Curtis también se ha decantado por este tono con un diseño de corte minimalista muy favorecedor. También de negro ha ido Rita Moreno, con un look más barroco, con volantes, así como Eva Longoria y Sandra Hüller, que ha deslumbrado con un vestido de Alta Costura de Schiaparelli.

Eva Longoria en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024. / Gtres

Los mejores looks de la alfombra roja

Han sido muchas las actrices y personalidades del mundo del cine que han destacado por sus elecciones estilísticas en esta noche dedicada a los Premios Oscar. Entre las más elegantes de la velada se encuentran Charlize Theron, Emma Stone, Anya Taylor-Joy, Kirsten Dunst, Lupita Nyong’o, Emlily Blunt, Jodie Foster, Carey Mulligan, Zendaya o Margot Robbie.

La protagonista de Barbie ha escogido un diseño de la última colección de Versace y, por una noche, ha dejado de lado el rosa y lo ha cambiado por el negro, con un sofisticado diseño confeccionado en tejido de malla brillante.

Zendaya ha sido una de las más elegante de la noche, con un favorecedor look en print firmado por Armani Privé, con escote asimétrico y efecto tornasolado.

Charlize Theron en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024. / Gtres

Carey Mulligan ha derrochado elegancia con un modelo al más puro estilo de las divas del pasado de Hollywood de Balenciaga Couture en blanco y negro, que ha combinado con guantes largos.

Jennifer Lawrence, espectacular con un vestido de lunares de Christian Dior Haute Couture, con escote palabra de honor y falda de vuelo. Ha sido sin duda, una de las más elegantes. Al igual que Jodie Foster, que ha apostado por el azul noche, con un diseño de Loewe.

Emily Blunt ha confiado en Alta Costura de Schiaparelli, con un vestido de tirantes anchos en pailletes. También de pailletes el vestido de Lupita Nyong’o, de Armani Privé en azul claro y un homenaje al modelo que llevó hace diez años, cuando ganó el Oscar a Mejor Actriz.

Michelle Yeoh en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024. / Gtres

Emma Stone, ha apostado por el color verde menta, con un diseño brocado de Louis Vuitton. Anya Taylor-Joy ha confiado en Dior, con un vestido de Alta Costura suyo es un vestido joya de Alta Costura falda de pétalos. Por su parte, Kirsten Dunst, una de la más sobrias de la noche, pero también de las más elegantes, con un modelo en color blanco de líneas depuradas firmado por Gucci. Todo un despliegue de estilo para la alfombra roja más importante de la temporada de la industria del cine, la de los Premios Oscar.