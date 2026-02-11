Yolanda Guillén, la diseñadora afectada por la DANA que ha reabierto su negocio gracias a la Reina Letizia

Cuando varias zonas de nuestro país fueron arrasadas por las riadas en octubre de 2024, la solidaridad de los españoles no se hizo esperar. Especialmente con los valencianos, los más afectados por la DANA, pero también con otras comunidades que también sufrieron los devastadores efectos del temporal. Además de los cientos de personas anónimas que volcaron sus esfuerzos en ayudar a los damnificados, también los Reyes dedicaron gran parte de su actividad a mostrar su solidaridad con las víctimas y más de un año después siguen muy pendientes de todos los trabajos de reconstrucción en las zonas devastadas por la DANA.

A lo largo de este tiempo, don Felipe y doña Letizia han visitado varias veces la Comunidad Valenciana y otras áreas afectadas para recalcar su apoyo, pero, además, en el caso de la Reina, ha tenido una serie de gestos que han sido fundamentales para muchas firmas pequeñas que perdieron todo por las riadas. Consciente de la atención que se presta a sus estilismos, la esposa del monarca ha utilizado este foco de interés para dar visibilidad a varias marcas valencianas a las que ha ayudado mucho. Entre ellas, Singularu y Sure Jewels, Mía Moda o Yolanda Guillén, pero son muchas.

La Reina Letizia en un homenaje en Valencia. (Foto: Gtres)

El paso al frente de Yolanda Guillén

Una de las marcas a las que doña Letizia ha apoyado es Yolanda Guillén. La diseñadora está a punto de inaugurar una nueva tienda en Valencia. Será el próximo 21 de febrero y para ella es la mejor de las noticias después de haberlo perdido todo a consecuencia de las riadas.

Ella misma habla de este proceso de reconstrucción y reinvención en la invitación a la inauguración del nuevo local, ubicado en pleno centro de Valencia: «Después de mucho esfuerzo y mucha ilusión, por fin abrimos las puertas de un nuevo espacio creado para disfrutar juntos, descubrir la nueva colección y celebrar con vosotros este momento tan especial para nosotros», aparece en el texto.

Según ha trascendido, la tienda tendrá una superficie de casi 200 metros cuadrados y en principio se va a exponer la colección de primavera y verano de cara a la próxima temporada. Un espacio en el que las clientas podrán adquirir las nuevas propuestas de la diseñadora, cuyos modelos han llegado al vestidor de la Reina.

El apoyo de la Reina a Yolanda Guillén

Aunque fueron muchas las personas que lo perdieron todo por la DANA, Yolanda Guillén fue una de las más afectadas. Un detalle que no pasó desapercibido por la Reina Letizia, que recurrió a uno de sus diseños en el homenaje por el primer aniversario de la tragedia que se celebró en recuerdo de las víctimas. Un vestido de un intenso color azul que dio la vuelta al mundo.

La Reina Letizia con un vestido de flores de Yolanda Guillén. (Foto: Gtres)

Según ella misma explicó en conversación con el portal Vanitatis, el modelo fue un encargo directo del Palacio de la Zarzuela y le hicieron a doña Letizia hasta tres vestidos. Sin embargo, el diseño que llevó en el homenaje no ha sido el único de la marca que ha lucido la Reina, sino que en la visita de los Reyes a Guadalupe también era de la marca. Esto supuso un gran impulso para la marca, ya que aumentó de manera considerable el interés por los diseños de la firma. No solamente en España, sino también fuera de nuestras fronteras.