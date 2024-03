La disparatada teoría sobre la relación entre Kate Middleton y Thomas Kingston

El hermetismo en torno al estado de salud de la princesa de Gales y la polémica después de la foto retocada de Kate Middleton y sus hijos que el Palacio de Kensington publicó con motivo del Día de la Madre en el Reino Unido ha generado un gran malestar en el país y ha puesto la credibilidad de la Casa Real en tela de juicio, sobre todo, en lo que respecta a los príncipes de Gales.

Kate Middleton con sus hijos en una foto retocada. / Redes Sociales

Por eso, a falta de explicaciones oficiales, no resulta extraño que las redes, los medios o incluso los propios ciudadanos estén especulando sobre la situación de la esposa del príncipe Guillermo y los motivos detrás de su silencio. Un silencio que, sumado a la actitud por parte de su entorno, no está ayudando a mantener su popularidad, sino todo lo contrario.

Hace unos días, las redes se llenaron de bromas aprovechando una exposición inmersiva aparentemente fallida sobre el personaje de Willy Wonka creado por Roal Dahl y ahora es la trágica muerte de Thomas Kingston la que ha servido como punto de partida de nuevas teorías sobre la situación de Kate Middleton.

Thomas Kingston y Lady Gabriella Windsor juntos. / Gtres

El pasado mes de enero, justo el mismo día en el que se celebró el servicio religioso en recuerdo del rey Constantino de Grecia en Windsor, la Casa Real confirmó la muerte del marido de Lady Gabriella -prima del príncipe Guillermo- a los 45 años. Días después, se reveló que Thomas Kingston había sido encontrado muerto en casa de sus padres con una herida de bala en la zona de la cabeza y que había un arma cerca de él. No se ha hablado en ningún momento directamente de suicidio como tal, pero sí que se ha dicho que la causa del fallecimiento fue la herida en la cabeza. Casualidad o no, el príncipe Guillermo se ausentó del homenaje a su padrino, el rey Constantino de Grecia, por cuestiones personales de las que no han trascendido detalles, pocas horas antes de que Buckingham anunciara la muerte de Thomas Kingston.

Una teoría llamativa

Ahora, varias semanas después, las redes sociales se han llenado de especulaciones que apuntan a que Thomas Kingston y la princesa de Gales podrían haber mantenido algún tipo de relación y que, de hecho, la intervención abdominal de Kate Middleton podría haber estado relacionada con esta cuestión.

Thomas Kingston con Pippa Middleton. / Gtres.

Como es lógico, no hay ningún tipo de confirmación oficial sobre la relación entre Thomas Kingston y Kate Middleton, aunque sí se sabe que se conocían de antes de que el empresario se casara con Lady Gabriella. De hecho, Kingston estuvo saliendo con la hermana de la princesa de Gales, Pippa Middleton. Algunos medios apuntan a que Thomas Kingston y Kate Middleton estaban en contacto permanente, aunque la princesa de Gales no ha asistido a sus exequias, celebradas esta misma semana en el Palacio de St. James en Londres. Sí lo hizo el príncipe Guillermo y otros miembros de la Familia Real.