La nueva y confusa imagen de Kate Middleton junto al príncipe Guillermo

Apenas veinticuatro horas después de que la princesa de Gales, Kate Middleton, reaparecida en la red con una polémica imágen junto a sus hijos en común con el príncipe Guillermo, una nueva instantánea de ella, supuestamente, ha copado titulares en la prensa británica y de nuestro país. Kate ha sido fotografiada, este lunes, saliendo junto a su esposo, en coche, de su residencia en Windsor. Lo ha hecho de perfil -y de ahí la confusión-, en el asiento trasero de un vehículo, con el pelo aparentemente recogido.

Según ha confirmado un fuente del Palacio de Kensington, Guillermo, vestido de traje, se dirigía a un servicio religioso en la londinense abadía de Westminster por el Día de la Commonwealth, la celebración anual de la Mancomunidad de Naciones celebrada el segundo lunes de marzo; mientras que la princesa de Gales se encaminaba a una cita privada cuyo detalles, por el momento, no han trascendido. La Casa Real británica, cabe recordar, en este sentido, ya confirmó que la Catalina no asistiría al primero de los actos debido a su recuperación postoperatoria.

🔵 #NEW | The Princess of Wales has been photographed leaving Windsor with the Prince of Wales this afternoon.#CatherineMiddleton #KateMiddleton pic.twitter.com/2LoOq9qYFo

— Jose M. (@Josemn1_) March 11, 2024