Se ha cumplido ya un año desde que los duques de Sussex anunciaron a través del que hasta entonces era su perfil oficial de Instagram su intención de abandonar el núcleo central de la Familia Real y dejar de representar a la reina Isabel en actos oficiales. Una decisión hecha pública sin previo aviso que pilló por sorpresa al resto de miembros de lo0s Windsor y que supuso una serie de negociaciones hasta que dos meses después se confirmaba el ‘Megixt’, la salida de la pareja de la estructura de ‘La Firma’. En aquel momento, entre la Reina y los Sussex se acordó una posible revisión del proceso doce meses después, para que la pareja pudiera valorar su nueva situación y plantearse la posibilidad de retomar su actividad institucional. No ha sido el caso.

Al margen del complicado escenario de los últimos meses -a raíz de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus-, lo cierto es que los Sussex han sido capaces de establecer su nuevo hogar en Los Ángeles y lograr cierta estabilidad e independencia económica gracias a los varios contatos que han firmado con dos de las paltaformas de contenidos más importantes del mundo, Netflix y Spotify. Sin embargo, según las previsiones, la pareja tenía previsto reunirse con la reina Isabel para puntializar algunas cláusulas de su acuerdo. Una reunión que iba a ser de manera virtual por la difícil situación actual, aunque no se descartaba que los Sussex viajaran en los próximos meses a Londres, sobre todo si se tiene en cuenta que el duque de Edimburgo está a punto de cumplir cien años.

A pesar de que este encuentro era algo que se daba por hecho, parece que por ahora ha sido cancelado. En declaraciones a “True Royalty TV”, la experta en Casa Real Katie Nicholl, ha asegurado que este encuentro ha quedado anulado. Aunque desde Windsor siguen muy de cerca los pasos de los Sussex y están al tanto de todas sus negociaciones y acuerdos, consideran que ahora mismo no han necesidad de hacer ningún tipo de revisión del acuerdo alcanzado en el pasado.

“Tengo entendido que los Sussex se han comunicado ncon la Reina, el Príncipe Carlos y también con el príncipe Guillermo. La sensación general es que la situación actual está funcionando y que no hay por tanto necesidad de revisar el acuerdo”, asegura la experta. “Esto no quiere decir que desde ‘La Firma’ no se esté observando de cerca cuáles son estos acuerdos, qué está haciendo la pareja y cuáles son sus futuros proyectos”, recalca.

Sin embargo, hay un punto que aún preocupa al duque de Sussex y sobre el que la Reina no se ha pronunciado: sus títulos militares. «Lo único que es relevante en esta situación s la cuestión del su título militar del Príncipe Harry, sobre el cual será la Reina la que tome la última decisión”, asegura Katie Nicholl.

Ante esta situación y dado que por ahora no habrá reunión para modificar algunos de los términos del ‘Megxit’, lo que se espera es que los Sussex puedan regresar a Londres de cara al cumpleaños -privado- del duque de Edimburgo o bien en verano, cuando está prevista la inauguración de la estatua en memoria de Diana de Gales en los jardines del Palacio de Kensington. Una cita muy importante tanto para Harry como para Guillermo en la que por fin se podrá ver si todos los rumores de distanciamiento entre ambos tienen o no algún tipo de veracidad.