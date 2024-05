La agradable conversación de los Reyes Felipe y Letizia durante el Día de las Fuerzas Armadas

Los Reyes Felipe y Letizia celebraron su aniversario de boda el pasado 22 de mayo. Ya llevan 20 años casados y este fin de semana va a ser importante para ellos: están en Asturias, tierra que tiene un significado especial para la madre de la princesa Leonor. Sus Majestades han presidido el desfile terrestre del Día de las Fuerzas Armadas, celebrado en Oviedo.

Doña Letizia ha apostado por un traje rojo y ha vuelto a convertirse en una de las protagonistas del momento. Sin embargo, también hay que destacar la complicidad que ha mostrado con su marido durante todo el acto. Han intercambiado una agradable conversación. Es posible que el Rey le estuviera explicando algo, pues la Reina estaba muy atenta y ha sonreído en varias ocasiones.

La buena conexión de los Reyes Felipe y Letizia en Oviedo

Los Reyes Felipe y Letizia, en Asturias. (Foto: Gtres)

El acto ha empezado a las 12:00 horas y Sus Majestades, haciendo honor a la perfección que siempre les ha caracterizado, han estado a la altura. Don Felipe y su mujer han estado acompañados por Margarita Robles, actual ministra de Defensa y por Teodoro Esteban López Calderón, Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

El Rey Felipe, vestido con el uniforme oficial, ha estado muy atento a doña Letizia. Tan profesionales como siempre, se han dejado ver en una actitud distendida y han tenido tiempo para intercambiar opiniones y comentarios.

El Rey Felipe, sonriendo a la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Durante el desfile han participado 121 vehículos y 36 motos. Los Reyes han estado atentos a todo lo que estaba pasando y han prestado interés a los 3.145 militares que han participado en el desfile. Este grupo iba a pie, pero había otros 105 a caballo. La extensión del recorrido abarca alrededor de un kilómetro: empieza en la avenida Padre Vinjoy y acaba en el cruce de la avenida de Santander.

¿Qué harán los Reyes Felipe y Letizia cuando acabe el desfile?

Por el momento se desconoce si Sus Majestades tienen previsto visitar a algún pariente de la Reina. En tal caso será un plan que forme parte de la agenda privada y no transcenderá a la luz pública. No obstante, no sería la primera vez que se publican imágenes de los Reyes durante sus escapadas románticas. Teniendo en cuenta que acaban de celebrar su 20 aniversario, no sería de extrañar que decidieran disfrutar de la gastronomía local.

La madre de la princesa Leonor estuvo hace poco en su tierra natal. El 14 de mayo realizó una visita oficial para formar parte del 160 aniversario de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se dejó ver visiblemente contenta, posó amable para la prensa y volvió a impresionar con su look. Cabe señalar que continúa con su lesión en el pie, por eso fue con un calzado deportivo. Para el Día de las Fuerzas Armadas se ha decantado por un zapato plano de color blanco que resaltaba con el resto del estilismo.

El estilismo de la Reina Letizia en Oviedo. (Foto: Gtres)

Fue el 6 de mayo cundo la propia Reina confirmó su problema: «Una mala suerte, pero esto se cura. No sabía lo que me pasaba hasta que me hicieron la radiografía». A partir de entonces ha cumplido con sus compromisos en zapatillas, consiguiendo que este complemento sea el más popular de la temporada.

La otra visita de la Familia Real a Asturias

Hace unos meses se produjo un acontecimiento difícil de olvidar: la visita de la Familia Real a las parroquias de Arroes, Pion y Candanal, en el concejo de Villaviciosa. Recibieron el Premio al Pueblo Ejemplar del Principado y los Reyes, junto a sus dos hijas, disfrutaron de la zona. Fue el broche de oro de la última edición de los Premios Princesa de Asturias.