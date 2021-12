Desde que estallara la crisis sanitaria del coronavirus, las mascarillas y otros elementos de protección han pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana. No solo en momentos puntuales, como para acudir a nuestro puesto de trabajo, sino también para cualquier salida, sea del tipo que sea. Una nueva normalidad que, por el momento, está lejos de terminar y que ha hecho que la mirada se convierta en el centro de atención como vehículo de expresión. Los ojos han pasado a ser los responsables de una sonrisa diferente, una forma de comunicación no verbal que, sin embargo, es a veces mucho más expresiva de lo que en un principio podría parecer y que va ganando protagonismo ante la imposibilidad de recurrir a otros métodos. Esta es una realidad que ha afectado al mundo entero, a la población general, a autoridades y también a Reyes.

En este año que está a punto de terminar y que ha sido el primero tras la explosión de la pandemia, las miradas han hablado más que nunca. Hemos dejado los confinamientos atrás y con el avance de la vacunación, poco a poco se ha retomado la actividad. En el caso de los Reyes, la primera mitad de 2020 estuvo marcada por el teletrabajo, con videollamadas casi diarias con diferentes colectivos e instituciones para conocer la situación, aunque a medida que pasaba el tiempo, Sus Majestades retomaron la actividad presencial.

En 2021, no solo se ha mantenido la agenda con algunas limitaciones de aforo y distanciamiento, sino que, además, don Felipe y doña Letizia han vuelto a viajar fuera de nuestras fronteras. Andorra era el primer destino, pero ha sido en Suecia hace apenas unas semanas donde les hemos visto por primera vez sin mascarilla todo el tiempo, de acuerdo con la normativa del país.

Sin embargo, a pesar de la mascarilla, si hay un detalle que ha llamado especialmente la atención este año entre los Reyes es la complicidad que han mantenido. Pese a que no son muy dados a muestras de cariño en público -salvo contadas ocasiones- lo cierto es que son varias las veces a lo largo de los últimos meses en las que la mirada de don Felipe y doña Letizia han hablado por sí solas. Momentos quizás, en los que ni siquiera ellos mismos han sido conscientes de que las cámaras estaban pendientes de ello, ya que los dos tienen muy interiorizado el protocolo, y saben que cada uno de sus gestos se analiza hasta el extremo. No obstante, a veces es inevitable que las emociones emerjan, máxime cuando la persona que tenemos al lado es con la quien decidimos compartir nuestra vida casi dos décadas atrás. No te pierdas en nuestra galería las imágenes más románticas de los Reyes en un año en el que sus miradas hablaron por ellos mismos y que hacen pensar en que están tan enamorados como aquel lluvioso 22 de mayo de 2004 en el que unieron sus destinos.