La Reina Letizia, una joya en la Fiesta Nacional con un broche histórico y tres piezas simbólicas

Día señalado en la agenda institucional de la Familia Real española. Este 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y, como cada año, Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia, junto a la princesa Leonor, presidirán el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y el desfile militar, que en esta ocasión se celebrará en la emblemática Plaza de Neptuno, situada en pleno corazón de la capital. Posteriormente, los Reyes y la princesa de Asturias ofrecerán en el Palacio Real de Madrid la tradicional recepción conmemorativa del Día de la Fiesta Nacional.

Los actos arrancarán con el izado de la Bandera Nacional y el Homenaje a los que dieron su vida por España. Tras esto comenzarán tanto los desfiles tanto aéreos como terrestres de Unidades de los Ejércitos, la Armada, la Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Real, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diversos Organismos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias.

La Reina Letizia el Día de la Hispanidad en 2022. (Foto: Gtres)

Al margen de los actos conmemorativos, en este día gran parte de las miradas se centran en la imagen de la Reina Letizia. Y es que desde que doña Letizia entró a formar parte de la Familia Real española, sus looks son analizados con lupa. Las prendas, el calzado y el peinado son objeto de estudio cuando aparece la primera imagen de la consorte. Sin embargo, hay un aspecto que no ha sido tan protagonista a través de los años. Se trata de su joyero real. Al no ser una cena de gala, una audiencia oficial u otro evento formal, las piezas seleccionadas por la Reina Letizia han pasado más desapercibidas, dado que la esposa de Felipe VI no ha optado por grandes joyas para esta ocasión. Sin embargo, en el conjunto de sus apariciones públicas, sí hay joyas relevantes que merecen ser destacadas.

Tres joyas especiales de la Reina Letizia

La Reina Letizia incorporó a su estilismo de 2021 unos pendientes con un gran significado. La consorte apostó por un diseño realizado en oro y diamantes con aguamarinas en forma de lágrima. En un primer momento se pensó que pertenecían a la firma Bvulgari, sin embargo, después se confirmó que no era así. David Rato, responsable del perfil de Instagram Spanish Royal Jewels, reveló que eran de Aldao.

La Reina y la princesa Leonor luciendo unos pendientes de Bvlgari. (Foto: Gtres)

Estos pendientes, que ocupan un lugar muy importante en el joyero de la Reina, también los ha lucido la heredera al trono. Sin ir más lejos, durante la ceremonia de los premios Princesa de Asturias de 2023, la primogénita de los Reyes Felipe y Letizia los incorporó a su look.

Su amor por las perlas

Por todos es sabido que la Reina Letizia cuida con minuciosidad cada elemento de su estilismo. Del mismo modo también ha dejado claras sus preferencias y es que recurre en reiteradas ocasiones a los pendientes de perlas para el Día de la Hispanidad.

La Reina Letizia el Día de la Hispanidad e 2016. (Foto: Gtres)

Se trata de los pendientes de brillantes que están rematados con una perla australiana. Es un modelo cuyo largo puede ser adaptado quitando o poniendo eslabones. La Reina se ha decantado por ellos en 2008, 2016 y 2017.

La Reina Letizia en el Día de la Hispanidad en 2018. (Foto: Gtres)

Si hay unos pendientes que doña Letizia guarda con especial cariño, son los que le regaló la reina Rania de Jordania durante un viaje de Estado. Rania los adquirió en París; se trata del modelo Plume, realizado en oro de 18 quilates y diamante firmados por Chanel. Doña Letizia los ha lucido en varias ocasiones, lo que confirma que este diseño único es uno de sus favoritos.

Un broche histórico

En 2017, la Reina Letizia se decantó por un conjunto de blazer entallada y falda midi con vuelo en gris y con motivos florales de Felipe Varela. Incorporó un clutch del propio diseñador y salones de Nina Ricci. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el broche que incorporó en el lado izquierdo de su estructurada chaqueta jaspeada.



La Reina Letizia en el Día de la Hispanidad en 2017. (Foto: Gtres)

Esta joya está relacionada con la primera esposa de Alfonso XII, dado que fue uno de los regalos que aparecen reproducidos en un grabado titulado La ilustración española. Con motivo de la boda de Alfonso XII y Mercedes, en el taller madrileño de los Marzo se confeccionaron unos bonitos pendientes y perlas en forma de pera tasados en un millón de pesetas, según explican Fernando Rayón y José Luis Sampedro en su libro sobre Las joyas de las reinas de España. El broche cuenta con una perla rodeada de doce brillantes de la que desciende un diamante talla almohadilla del que a su vez cuelga otra perla periforme.