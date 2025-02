Reencuentro privado de Felipe VI con sus hermanas: en Sevilla y sin doña Letizia

Como ocurre con el resto de monarcas, la agenda privada de don Felipe VI está marcada por el hermetismo, pero siempre terminan trascendiendo algunos datos. Su Majestad intenta pasar inadvertido, pero siempre va rodeado de un equipo de seguridad que despierta el interés del pueblo. Esa es la razón por la que ha visto la luz su viaje a Sevilla. Se ha desplazado hasta el sur de España para asistir al funeral de su primo Fernando de Borbón y Medina, quien perdió al vida el 5 de enero de este mismo año.

Felipe VI es una persona profundamente empática y familiar, así que no ha dejado solos a los suyos en estos momentos tan complicados. No tenía ningún compromiso profesional, así que ha aprovechado para ir hasta la capital hispalense, donde ha coincidido con sus hermanas, la infanta Elena y la infanta Cristina. La relación con esta última ha atravesado momentos diversos, pero el paso del tiempo ha colocado todo en su sitio.

Las Infantas Elena y Cristina en un acto. (Foto. Gtres)

El Rey de España no ha viajado solo desde Madrid, le ha acompañado su madre, la Reina Sofía. Viven juntos en el Palacio de La Zarzuela y entre ellos hay una conexión fantástica. Según varios testigos, la Familia Real se ha mostrado muy unida durante el último adiós a Fernando de Borbón y Medina. El único aspecto que ha llamado la atención es la ausencia de doña Letizia. La nuera de Juan Carlos I ha optado por quedarse en la capital por motivos que se desconocen.

La Reina Letizia es extremadamente discreta. Cabe la posibilidad de que no haya querido asistir al funeral para no acaparar la mirada de los curiosos, pues es un acto serio e importante para los Borbón. Casa Real no ha emitido ningún comunicado al respecto, pero los medios locales sí han aportado ciertos datos.

La Reina Letizia en Cádiz. (Foto: Gtres)

Felipe VI, al lado de su familia

Felipe VI está desempeñando un papel perfecto al frente de la institución. Ha demostrado que está a la altura y recibe unas valoraciones estupendas por parte de la prensa internacional. Cualquiera de sus movimientos se convierten en tendencia, así que no es de extrañar que su estancia en Sevilla sea un tema de conversación recurrente durante este fin de semana.

El Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El Diario de Sevilla ha aportado algunos detalles sobre el funeral del primo del Rey. Según los datos que ha publicado recientemente, la ceremonia ha tenido lugar en la Real Parroquia de Santa María Magdalena. La infantas Elena y Cristina no eran los únicos rostros conocidos que estaban esperando a Su Majestad. Allí también se encontraba Simoneta Gómez-Acebo.

El medio citado anteriormente ha explicado que la misa arrancó con el himno nacional y finalizó con la salve marinera. Fue solemne y estuvo cargada de momentos de emoción.

Don Felipe ha demostrado, una vez más, que está al lado de su familia en los momentos importantes. Nada más poner un pie en Sevilla hubo mucha gente que se interesó por él y se acercó hasta el templo. Sin embargo, su actitud fue natural en todo momento, pues realmente estaba en mitad de un evento privado que únicamente tenía una intención: arropar a los Borbón y Medina.