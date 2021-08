Rania de Jordania: 8 looks atemporales que inspiran tu fondo de armario

Rania de Jordania cumple 51 años y lo hace convertida en todo un icono de estilo internacional. Al margen de las felicitaciones que la consorte ha recibido de sus seres queridos en esta jornada tan especial y de otras facetas muy interesantes de su vida, Rania suele acaparar la atención gracias a sus looks.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

A pesar de que en sus primeros años como royal la esposa del rey Abdalá no tenía un estilo tan definido, con el paso del tiempo ha ido depurándolo hasta llegar a ser una de las mujeres de la realeza más elegantes del mundo. Su capacidad para mezclar firmas de origen occidental con otras de carácter oriental es sublime, por no hablar de cómo en ocasiones fusiona marcas de gama alta con firmas low cost. No faltan en su vestidor prendas de grandes diseñadores, pero tampoco outfits de Zara, por poner un ejemplo conocido por todos.

La sucesora de la reina Noor ya desde los inicios de su etapa como consorte demostró esa capacidad innata para elegir con maestría cada uno de los detalles de su outfit, a fin de lograr un resultado impecable.

No obstante, a pesar de que suele sorprender apostando por nuevas tendencias -siempre sin arriesgar-, los looks en clave lady son sus predilectos. Las faldas de corte midi, sobre todo a la altura de la rodilla o por debajo son, sin duda, la prenda estrella de su vestidor. Faldas que no tienen por qué ser siempre de la misma hechura, sino que a veces tienen corte recto, lápiz o son de vuelo, al más puro estilo del ‘New Look’ de Dior. Las suele combinar con cuerpos sencillos, de líneas sobrias y muchas veces tipo blusa o camisa en color blanco, para no quitarle protagonismo a la falda.

Sin embargo, no duda en arriesgar con sus estilismos y lo hace con acierto. Es una experta en mezclar colores y estampados que, a priori, nunca deberían ir juntos y añadir detalles impactantes gracias a accesorios como el calzado o los cinturones.

En cuanto al look beauty, Rania ha hecho de su larga melena ondulada su seña de identidad. Aunque en ocasiones apuesta por recogidos, lo habitual es que la lleve suelta y a su aire. No suele decantarse por maquillajes recargados, pero lo que resulta una obviedad es la impactante metamorfosis que su rostro ha experimentado con el paso del tiempo. Un cambio que responde a su deseo de detener de alguna manera el avance de los años y que, en ocasiones, le ha aportado una imagen poco natural.

Descubre en nuestra galería algunos de los looks más elegantes de la Reina que persisten a modas y tendencias y que podrán servirte de inspiración para un fondo de armario en clave royal.