Alarma en Mónaco por el estado de la princesa Charlene. A pocos días de que la sudafricana y el príncipe Alberto celebren su décimo aniversario de boda, desde la secretaría de comunicación de la esposa del soberano han emitido un comunicado en el que informan de que Charlene permanece en Sudáfrica y no le será posible regresar por el momento a casa.

La causante de que Charlene tenga que quedarse en el país africano es una infección odofaríngea que contrajo en el mes de mayo y de la que no se han dado demasiados detalles. Por ahora, sabemos que se ha tenido que someter a varias cirugías, la más reciente hace unos días, después de que surgieran algunas complicaciones en la primera.

Esta es la primera vez en la que la Princesa no pasará su aniversario de boda en casa y precisamente este año es muy especial, ya que la pareja celebra diez años de matrimonio. Una situación que apena especialmente a Charlene, que no ha dudado en recordarlo en el mismo comunicado. “Este año será la primera vez que no estaré con mi marido en nuestro aniversario de bodas en julio, lo cual es difícil y me entristece”, ha explicado la Princesa. “Sin embargo, Alberto y yo no tuvimos más remedio que seguir las instrucciones del equipo médico, incluso a pesar de que ha sido extremadamente difícil. Para mí, ha sido un gran apoyo”, ha expresado la Princesa, que asegura que habla a diario con su familia y espera poder verla pronto: “mis conversaciones diarias con Alberto y mis hijos me ayudan mucho a mantener el ánimo, pero extraño mucho su presencia. Tuve la suerte de tener su visita a Sudáfrica, y fue realmente maravilloso verlos. No puedo espere a que estemos juntos”, ha asegurado. Fuentes oficiales han confirmado que está previsto que el Príncipe y sus hijos viajen en cuanto sea posible a Sudáfrica para acompañar a su madre.

Charlene lleva ya muchas semanas en África, donde viajó para acudir a las exequias del rey de los zulúes y para participar en una campaña en contra de la caza furtiva de rinocerontes. La Princesa ha prestado su imagen a esta causa, una de las iniciativas con las que más implicada está.

A pesar de que no se sabe cuándo podrá regresar a Mónaco, no ha querido perder la oportunidad de mandar un mensaje de cariño a su esposo. Hace apenas unas horas, desde el Palacio Grimaldi publicaban un emotivo vídeo conmemorativo de los diez años de matrimonio de la pareja y ella ha sido una de las primeras en compartirlo a través de sus redes sociales con un mensaje de amor para el príncipe Alberto.

Aunque en los primeros años de matrimonio se especuló mucho sobre el futuro de la pareja lo cierto es que con el tiempo han consolidado su posición en el Principado y han demostrado que su amor está a prueba de cualquier duda.