El plan de chicas de Kate Middleton por su cumpleaños en un bistró francés

Kate Middleton cumplió hace unos días 44 años y aunque no ha habido celebraciones oficiales, sí que ha trascendido que la princesa de Gales aprovechó para festejar esta fecha tan especial con un plan con dos de las personas más importantes de su vida.

Según se ha confirmado, la esposa del príncipe Guillermo estuvo almorzando con su madre, Carole Middleton, y con su hermana Pippa en un discreto y encantador restaurante de Berkshire. Un plan solo para chicas del que se han conocido algunos detalles.

Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Las tres acudieron a The Funghi Club, un pequeño café francés que destaca por su entorno encantador, su carta asequible y la discreción que ofrece a los comensales. Allí la princesa, su madre y su hermana disfrutaron de un almuerzo relajado para celebrar el 44 cumpleaños de Kate Middleton, después de una etapa muy complicada para ella.

Kate Middleton visita The Funghi Club

El propio restaurante ha hablado de la visita de la nuera del rey Carlos III al local. Según han explicado a medios británicos, no hicieron fotografías de la princesa ni de su familia, pero se han deshecho en halagos hacia ellas. Han definido a Kate Middleton como una persona amable, absolutamente encantadora y radiante, incluso mucho más en persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Funghi Club – French inspired bistros (@thefunghiclub)

No han revelado qué platos degustaron la esposa del príncipe Guillermo, su suegra y su cuñada, pero este local destaca por sus platos de gastronomía francesa a precios al alcance de la mayoría de las personas. The Funghi Club ofrece recetas con ingredientes de temporada en un ambiente cálido y relajado, con un servicio atento y agradable. Además, no se trata de un restaurante único, sino que hay otros locales. Uno de ellos se encuentra donde la princesa estudió, en Marlborough.

El mensaje de cumpleaños de Kate Middleton

Este año, en lugar de conmemorar su cumpleaños con nuevas fotografías oficiales, la princesa de Gales ha optado por compartir en las redes sociales un vídeo en el que ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la naturaleza en su vida. En su mensaje, Kate Middleton recalcó cómo le ayudó la naturaleza en su tratamiento contra el cáncer y dijo que se sentía muy agradecida porque le ayudó a descubrir lo que significa estar viva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Ha sido la última de las entregas de la serie Madre Naturaleza en la que la nuera del monarca pone la voz a los vídeos. Un proyecto muy personal de la princesa en el que ha insistido en la conexión de la humanidad y la naturaleza, así como su capacidad para ayudar a los seres humanos a crecer y recuperarse en todos los aspectos. A lo largo de los últimos tiempos, la madre de los príncipes Jorge, Carlota y Luis ha dejado muy claro que en su proceso de recuperación la conexión con el medio ambiente ha sido esencial para su bienestar.