La nueva oportunidad en la agenda de Buckingham para ver a Kate Middleton con tiara

Kate Middleton deslumbró el pasado mes de diciembre en la cena de gala que el rey Carlos III ofreció en honor del presidente de Alemania rescatando del joyero de los Windsor una pieza que llevaba décadas guardada en su estuche. La princesa de Gales acaparó todas las miradas no solamente por su espectacular vestido azul con pedrería de Jenny Packham sino, sobre todo, por la diadema que llevó. Una pieza que se remonta a la época de la reina Victoria y que no habíamos visto en muchos años.

La esposa del príncipe Guillermo eligió la conocida como Oriental Circlet, una tiara tipo corona, de recorrido completo, con diamantes y rubíes. La pieza fue un regalo del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo a su esposa, la reina Victoria, a mediados del siglo XIX, en 1853. El consorte elaboró un boceto y encargó la pieza a la casa de joyería Garrard. Era muy habitual que le obsequiara con piezas especiales, de hecho, la reina escribió sobre esto en su diario años antes de recibir la pieza.

Kate Middleton con la tiara de la reina madre. (Foto: Gtres)

Sin embargo, Victoria no pudo disfrutar de la diadema durante mucho tiempo, ya que Alberto falleció apenas cinco años después y dejó de lucir joyas de color. Tras su muerte, la reina solamente vestía de negro y llevaba piezas a tono o sin ningún tipo de color.

La pieza pasó después a la colección de la familia real para que otras reinas pudieran llevarla. La reina Alexandra fue una de las que la recuperó, pero cambió los ópalos originales por unos rubíes que su marido recibió del rey de Nepal. Así ha llegado la diadema a nuestros días. No obstante, a pesar de esta modificación, Alexandra solamente llevó la tiara en una ocasión, precisamente en una visita de Estado a Alemania.

Kate Middleton con la tiara Strahtmore Rose. (Foto: Gtres).

Más adelante, la diadema pasó a las generaciones siguientes. Isabel II solamente la lució una vez, pero la reina madre sacó que le sacó mucho partido. La abuela del rey Carlos III tenía especial aprecio a esta diadema y la llevó en muchas ocasiones, incluso en el retrato oficial de la coronación de su marido, Jorge VI, realizado por Cecil Beaton.

El paso adelante en el joyero de Kate Middleton

Hasta ahora, la princesa de Gales había lucido fundamentalmente la diadema Lover’s Knot, una pieza muy asociada a Lady Diana. Sin embargo, en los últimos tiempos Kate Middleton está teniendo un mayor acceso a piezas de más envergadura. La hemos visto con la tiara flor de loto que ya llevó en sus primeros años como miembro de la familia real, pero también con la diadema Strathmore Rose, una joya que también perteneció a la reina madre y que fue un regalo de bodas de su padre.

Kate Middleton con una tiara. (Foto: Gtres).

Una nueva oportunidad

Tras el estreno de la tiara Oriental Circlet, ahora todas las miradas están puestas en cuál será la elección de la princesa de Gales para la próxima gran cena de gala. Varios medios han confirmado ya que los reyes Carlos III y Camila ejercerán de anfitriones en una nueva visita de Estado. El presidente de Nigeria viajará al Reino Unido en el mes de marzo. Un viaje muy significativo ya que es la primera visita de este tipo del país en casi cuatro décadas.

Todavía no se han dado muchos detalles sobre este viaje, pero el Sunday Times ha revelado que ya se están organizando los detalles de la visita, en la que participarán los príncipes de Gales y que incluirá una cena de gala con todos los honores. Una ocasión perfecta para que Kate Middleton nos sorprenda con otra pieza histórica del joyero de los Windsor.