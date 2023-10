Moneda conmemorativa y detalles insólitos de su día a día: la cuenta atrás de Leonor

La princesa Leonor se encuentra en uno de los momentos más importantes de su vida. La hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia está a pocas semanas de cumplir la mayoría de edad y jurar la Constitución pero, antes de esta jornada histórica, tiene por delante otros eventos también de gran trascendencia. Por ejemplo, esta semana, Leonor se presentará ante la Virgen del Pilar con el resto de sus compañeros de primer curso de la Academia General Militar de Zaragoza y, un día después -el sábado por la mañana-, la heredera jurará Bandera, en un acto en el que no faltarán sus padres, los Reyes.

La princesa Leonor durante unas maniobras militares. / Casa Real

Desde que la princesa ingresara en la AGM el pasado mes de agosto, han ido trascendiendo pocos detalles de su rutina. Gracias a la información publicada en algunos medios locales hemos podido saber que Leonor ha hecho varias salidas a la ciudad de Zaragoza con compañeros y compañeras y que también ha disfrutado de permisos, que ha aprovechado, al menos uno de ellos, para visitar a sus padres. De la misma manera, se sabe que, la misma semana en la que participó en la ceremonia de entrega de sables, la princesa recibió la visita de su padre, el Rey Felipe, que se trasladó hasta Zaragoza.

Aunque no es mucho lo que se sabe de su día a día en la academia, la Casa de S.M. el Rey también ha publicado imágenes de la princesa en el campo de maniobras de San Gregorio, durante algunas clases o en la ceremonia de sables, por ejemplo. Eso sí, ahora, gracias a un nuevo reportaje conocemos más de la rutina de la hija mayor de los Reyes.

La princesa Leonor recibe su sable en la Academia de Zaragoza. / Gtres

A pocos días de su jura de Bandera y de que se celebre el 12 de octubre, el diario El País ha publicado un extenso reportaje en el que confirma que Leonor participará en el Día de la Hispanidad, pero no lo hará desfilando, sino desde la tribuna. Por ejemplo, don Felipe sí que desfiló como cadete en Tenerife -en su caso, en el Día de las Fuerzas Armadas, no en la Hispanidad- pero, por cuestiones de seguridad se ha considerado que es mejor que la princesa esté en la tribuna. Lo que no se sabe es si, en esta ocasión, la heredera vestirá uniforme militar.

Además de confirmar que Leonor estará en el Día de la Hispanidad -del que se ausentó los últimos dos años por estar en el Atlantic College-, en el mismo reportaje se revelan más detalles de la rutina de la princesa en la AGM. Según fuentes a las que ha tenido acceso el diario, la hija mayor de los Reyes ha elegido el francés como asignatura para perfeccionarlo, ya que el inglés lo domina. Además, se le da bastante bien la cartografía, mientras que las actividades físicas le cuestan un poco más. Asimismo, la princesa se ha integrado muy bien con el resto de sus compañeros y compañeras y aseguran que, «es hija de Reyes, pero no una niña de papá».

Un octubre cargado de compromisos

Las próximas semanas van a ser muy intensas a nivel oficial para la princesa. A su jura de Bandera este fin de semana se suma el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, o la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Sin embargo, la fecha más importante para la heredera será a finales de mes, en su 18 cumpleaños, cuando afronte el juramento de la Constitución.

Tal como se ha confirmado, con motivo de este acontecimiento de relevancia histórica, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda creará y pondrá en circulación una moneda de colección de 40 euros dedicada a la mayoría de edad de la princesa Leonor.

La Princesa Leonor con el Rey Felipe. / Gtres

Se van a acuñar como máximo un millón de piezas y estarán disponibles para el público durante el cuarto trimestre del año, según la orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta moneda de colección será distribuida por el Banco de España, las entidades de crédito, la propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y algunas entidades públicas y privadas.

La moneda conmemorativa va a estar elaborada en plata de 925 milésimas y cobre, y tendrá un peso de 18 gramos, con un diámetro de 33 milímetros. En el anverso va a aparecer la efigie de la princesa, y en la parte superior, el año de acuñación -2023-, junto con la siguiente leyenda: ‘Felipe VI Rey de España’. En la parte inferior, el texto ‘Princesa Leonor’. Ambos textos aparecerán separados por una interpretación de la Cruz de la Victoria y rodeados de una gráfila de perlas.

En la zona del reverso se va a reproducir en color el Escudo de Armas de Su Alteza Real la Princesa de Asturias y, a su derecha, el valor facial -40 euros-, y dentro de un círculo, en forma de imagen latente cuádruple, una esquematizada Cruz de la Victoria, la marca de Ceca, una corona real y el número 23. Rodeando la zona central, en sentido circular descendente y en mayúsculas, aparece la leyenda ’18 Aniversario S.A.R. la princesa de Asturias’.