Mette Marit de Noruega da la nota en Londres con un atrevido look retro

Los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega están en Londres. La pareja llegó este miércoles a la ciudad del Támesis y cuenta con una apretada agenda para los próximos días. Una visita muy especial en la que no van a faltar los temas culturales, así como un encuentro con los príncipes de Gales, previsto para este jueves.

Más allá del contenido de su agenda, una de las cuestiones que más han llamado la atención han sido los looks de la nuera del Rey Harald de Noruega. La Princesa no ha dejado a nadie indiferente en su primer acto en Londres, con un llamativo estilismo en el que no han faltado los guiños a la moda británica.

La Princesa ha apostado por un original conjunto estampado de la firma británica Lisou, compuesto por una falda ligeramente evasé de talle alto en color naranja, en tejido de jacquard de seda con detalles estampados de flores en tonos azules. La prenda cuenta con dos bolsillos delanteros y tiene un precio que no llega a los 250 euros.

La esposa del príncipe Haakon de Noruega ha completado su estilismo con una blusa estampada de la misma marca, pero de un patrón muy diferente. Un conjunto arriesgado, de inspiración retro, que recuerda a los looks de los años setenta y que solo es apto para las más atrevidas. A pesar de que en los últimos tiempos ha estado de moda combinar estampados muy diferentes en un mismo estilismo, lo cierto es que no todo el mundo se atreve a hacerlo, porque el resultado siempre es atrevido. En este caso, Mette-Marit lo ha defendido con maestría, sobre todo, porque, además, ha apostado por complementos sobrios para no restarle protagonismo al look.

En este primer acto, que se ha celebrado en la Embajada de Noruega en la capital británica, los Príncipes han podido reunirse con algunos periodistas, tanto ingleses como noruegos, que han aprovechado para preguntar al heredero por su hermana, la princesa Marta Luisa, y sus últimas declaraciones. La hija mayor del Rey Harald aseguró en una reciente entrevista que se sentía la persona más odiada de Noruega por culpa de la prensa. No obstante, el Príncipe ha matizado, en cierta medida, estas declaraciones de su hermana: «Tenemos suerte con la prensa de Noruega, son conscientes de su misión social y hacen un buen trabajo. Me reconozco en algunas cosas que ha dicho mi hermana. Al crecer, había mucha atención a nuestro alrededor. Se puede sentir como difícil. Así que la comprendo un poco», ha dicho Haakon, que ha comentado el acuerdo al que han llegado los Reyes con su hija en esta nueva etapa de su vida.

A pesar de los problemas de salud que arrastra desde hace algunos años -desde que le diagnosticaron una fibrosis pulmonar-, Mette-Marit de Noruega intenta mantenerse lo más activa posible y participar en la agenda en la medida en la que se lo permite su salud. Sin duda, este viaje es una gran oportunidad para ella para reforzar su papel, aunque es consciente de que no puede llevar un ritmo intenso.