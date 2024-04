Se cumple un mes desde que la princesa de Gales tomó la palabra e informó, en primera persona, de que padece un cáncer. Kate Middleton tomó la palabra en un vídeo que dio la vuelta al mundo, y con el que zanjó todo tipo de especulaciones sobre su estado y sobre su matrimonio con el príncipe de Gales. Un mensaje claro, directo y sincero en el que la nuera del rey Carlos III informó, además de su estado de salud, de que se estaba sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva según recomendación de los facultativos.

Un mes después de la impactante noticia, son pocos los detalles que se conocen sobre la evolución de la princesa de Gales. La esposa del príncipe Guillermo se marchó con su familia a la casa que la Reina Isabel les regaló por su boda, Anmer Hall, en la zona de Norfolk, para poder disfrutar del descanso y de la privacidad. Allí han estado junto a sus tres hijos hasta que han empezado las clases, el pasado 17 de abril, y hasta que Guillermo ha tenido que retomar su agenda oficial.

La situación de Kate Middleton

No es mucha la información que se tiene, por el momento, de la evolución de la princesa de Gales, ya que todo su entorno está protegiendo al máximo su privacidad. Kate Middleton está contando, en todo momento, con el apoyo de sus seres queridos, su madre y sus hermanos, así como con el rey Carlos y la reina Camila, con los que está en contacto de manera recurrente.

Hace unos días, en su regreso a la agenda oficial, el príncipe Guillermo hizo algunos comentarios sobre el estado de su esposa. Aunque no dio detalles concretos sobre el tratamiento o la evolución de Kate Middleton, el heredero sí que dijo que la princesa estaba bien y prometió que iba a cuidar de ella.

El príncipe Guillermo, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Asimismo, ha trascendido que la nuera del rey Carlos III está aprovechando estos meses de convalecencia para entretenerse con algunas actividades, como es el caso de la jardinería. Una actividad por la que siempre ha sentido una especial predilección y que, en esta etapa, está ayudando a la princesa de Gales a ocupar su tiempo y le permite, además, pasar tiempo al aire libre, algo muy positivo para ella.

Sin fecha prevista para el regreso

Por el momento, no se ha confirmado cuándo podría retomar su agenda oficial la princesa de Gales, pero no se espera que lo haga de manera inminente. Tanto para ella, como para su entorno, la prioridad máxima es que se recupere completamente y no tienen intención de forzar los tiempos. Se están siguiendo de manera estricta las recomendaciones de los facultativos que están a cargo de la salud de la princesa de Gales.

Ante este escenario, aunque cabría la posibilidad de que hiciera alguna aparición puntual en las próximas semanas, lo más probable es que retome su agenda de manera oficial de cara a la vuelta del verano, para que tenga tiempo a reponerse del tratamiento y recuperar fuerzas.