Lorenzo Milá ha acudido a la presentación del libro de su gran amigo Jesús Álvarez. El periodista no ha dudado en atender a los medios y se ha pronunciado acerca de Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I. El comunicador, que coincidió en la redacción de Televisión Española con la Reina Letizia, ha contado cómo recibió hace más de dos décadas la noticia de la relación de la monarca con Felipe VI y, además, ha hablado abiertamente sobre cómo recuerda a la madre de la princesa Leonor cuando todavía presentaba los Informativos.

Lorenzo Milá opina sobre la Reina Letizia

La publicación de la biografía de Juan Carlos I ha puesto en primera línea de la actualidad a muchos de sus familiares. Entre ellos a la Reina Letizia a la que no deja en buen lugar tras reconocer que hay una cierta distancia entre ellos. Si hace unos días fue Sonsoles Ónega, íntima amiga de Doña Letizia, la que salió en su defensa, ahora Lorenzo Milá ha querido dar su punto de vista sobre el panorama actual de la Casa Real de España.

La Reina Letizia, el Rey Felipe y Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

No he leído las memorias, pero es interesante leer sus memorias y espero poder hacerlo y no sabría darte una opinión», ha dicho de manera escueta. «Los Reyes actuales tienen un papel muy relevante y de mucho peso en la historia de nuestro país, Juan Carlos I y la Reina Sofía tuvieron un papel crucial para que estuviéramos aquí ahora», ha añadido.

Gran parte de su vida -y de su profesión-, Milá la ha dedicado a la televisión pública, tanto en Torrespaña como al otro lado del charco, donde ha ejercido como corresponsal en Washington. Es por ello que, durante un tiempo, el hermano de Mercedes Milá coincidió con Doña Letizia -que, hasta su compromiso con el Rey, ejerció la profesión de periodista-. «Amigo de Letizia no soy. Somos conocidos, trabajamos juntos, sobre todo Sagrario, mi mujer. Es una persona perfeccionista, intensa, se preocupa por las cosas de verdad y procura decir lo que está sintiendo. La Reina que vemos es la misma que conocimos en la redacción de Torre España. Se toma muy enserio su trabajo. Tenemos mucha suerte con estos Reyes», ha opinado sobre la Reina, de la que ha dicho que considera que no ha cambiado mucho -en su forma de ser- desde que conociera a Felipe VI.

La Reina Letizia cuando aún era presentadora en TVE. (Foto: Gtres)

Además, el comunicador ha recordado cuando se enteró de su relación con Felipe VI que, aunque para muchos fuera un secreto a voces en la redacción de TVE, Milá ha contado que él desconocía la historia de amor entre Doña Letizia y el Rey de España. «Fue un shock total. Estábamos de corresponsales en Washington y por tanto nos enteramos de la noticia con cierto retraso. No teníamos ni idea -refiriéndose también a Sagrario, su mujer-«, ha desvelado.