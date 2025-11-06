"El impagable ejemplo de la Reina": 22 años del compromiso que cambió la historia de los Borbones

Se cumplen 22 años del día en el que se llevó a cabo la petición de mano de los Reyes Felipe y Letizia en el Palacio de El Pardo. Cinco días después de que Zarzuela anunciara la noticia del compromiso del heredero y la periodista ambos comparecieron ante más de 300 periodistas acreditados en una jornada que cambió el destino de la monarquía en nuestro país. Junto a ellos, los Reyes Juan Carlos y Sofía, los padres de doña Letizia y otros miembros de la Familia Real.

Pocos días antes, la pareja compareció junta por primera vez en los jardines del Pabellón del Príncipe, donde don Felipe expresó la gran alegría que sentía por su compromiso. Doña Letizia comentó que entendía la sorpresa que había causado su relación, pero recalcó que se trataba de una «decisión madura, fruto de reflexiones muy intensas y, sobre todo, con el peso y la solidez del profundo amor que nos tenemos y del proyecto común que iniciamos». Tras esta breve comparecencia, los prometidos se trasladaron al Teatro Real para un concierto al que asistieron también los Reyes Juan Carlos y Sofía, la princesa Irene de Grecia y los entonces duques de Lugo.

La Reina Letizia durante su compromiso. (Foto: Gtres)

Las palabras de doña Letizia

La mañana del 6 de noviembre de 2003, la expectación en El Pardo era máxima. En el Patio de los Austrias don Felipe y doña Letizia comparecieron ante los periodistas acreditados para esta ocasión histórica. Letizia, vestida con un traje sastre de color blanco de Armani, presumió de sortija de compromiso. Un anillo encargado por don Felipe a Iñaki Urdangarin que desterraría de su joyero a raíz del escándalo del caso Nóos.

La alianza que el Rey Felipe le regaló a doña Letizia por su compromiso. (Foto: Gtres)

En sus declaraciones a la prensa, la periodista dijo que afrontaba esta nueva etapa con responsabilidad y compromiso, dispuesta a «seguir el impagable ejemplo de la Reina Sofía». Unas palabras que hoy resuenan de nuevo y cobran un nuevo sentido tras la publicación en Francia de las memorias del Rey Juan Carlos. Un libro en el que el padre del Rey Felipe VI es especialmente crítico con su nuera, con la que nunca tuvo buena relación.

Las críticas del Rey Juan Carlos

En las páginas del libro, don Juan Carlos asegura que doña Letizia no ha contribuido a fomentar la cohesión familiar. Según explica el padre de Felipe VI, la relación entre él y la periodista hizo que se distanciara de sus padres, de sus hermanas y de sus amigos de la infancia.

Doña Letizia y Juan Carlos I juntos en un acto. (Foto: Gtres)

No obstante, don Juan Carlos asegura que hizo todo lo posible para dejar a un lado sus diferencias con doña Letizia, porque era consciente de que el éxito de la pareja era esencial para garantizar el futuro de la Corona. Es más, intentaba que en los actos oficiales no se notaran esas discrepancias. De hecho, asegura que le dijo a la Reina que la puerta de su despacho estaba abierta siempre, para que viniera cuando quisiera, pero nunca lo hizo.

Don Juan Carlos lamenta no poder tener una relación personal con sus nietas Leonor y Sofía, como sí que tiene con sus otros nietos, con los que puede ir a comer o de viaje. Una situación que se extiende a la Reina Sofía.

La Reina Letizia y doña Sofía juntas. (Foto: Gtres)

Aunque reconoce que los Reyes están educando muy bien a sus hijas, echa de menos que la Reina Sofía no pueda implicarse más: «Mi esposa nunca pudo recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus primos. Las veía ocasionalmente, pero le hubiera encantado hacerlo más a menudo, sobre todo porque viven a tan solo cien metros de distancia. Le habría gustado transmitirles la geneaología, la historia, y los valores de nuestra familia. Y algún consejo de una reina emérita con una trayectoria impecable a una futura reina», asegura el padre de Felipe VI. Un ejemplo impagable que, en realidad, doña Letizia nunca llegó a seguir como ella misma dijo.