La Reina Letizia rescata su ‘jumpsuit’ más original en el regreso del Rey a la facultad

El Rey Felipe ha regresado a la universidad. Este viernes, Sus Majestades han cerrado su agenda oficial con un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Don Felipe y doña Letizia han visitado la exposición In Memoriam Tomás y Valiente y han presidido el acto homenaje a su figura, con motivo del 30 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.

Ha sido en torno a las 10:30 cuando los Reyes han llegado a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Para don Felipe, este acto ha supuesto un regreso al lugar en el que estudió la carrera universitaria. De hecho, en la exposición había un cartel con una de las imágenes del su paso del Rey por las aulas.

Los Reyes en la Universidad Autónoma. (Foto: Gtres)

Después de finalizar su formación militar, el monarca ingresó en este centro para estudiar Derecho y algunas asignaturas de Ciencias Económicas. El entonces heredero era uno más en las aulas, a las que acudía puntualmente en su propio vehículo, aunque con una escolta que le acompañaba por su seguridad.

Una vez que se licenció en septiembre de 1993, don Felipe se marchó fuera de España para realizar un máster en Relaciones Internacionales en la Edmund Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown (Washington), donde terminó en la primavera de 1995. En Estados Unidos coincidió con su primo, Pablo de Grecia, que se convirtió en uno de sus mayores apoyos durante su etapa allí.

Cartel que recuerda el paso de Felipe VI por la universidad. (Foto: Gtres)

El look de la Reina Letizia

Para esta jornada, la Reina Letizia ha apostado por rescatar de su armario un original jumpsuit bicolor de la firma Teresa Helbig que estrenó en un viaje a Croacia en 2022. Se trata de una prenda muy original en blanco y negro, con pantalón de corte culotte y escote tipo blusa, plisada y con botonadura.

La Reina lo ha combinado con un fino cinturón que resaltaba su figura y ha llevado unas botas negras de tacón cuadrado. En cuanto a las joyas, ha optado por su inseparable sortija de Coreterno y unos sencillos pendientes de diamantes. Un estilismo sobrio y cómodo pero a la vez sofisticado y elegante.

Los Reyes en la Universidad Autónoma. (Foto: Gtres)

El futuro de la princesa Leonor

Han pasado ya más de tres décadas desde su paso por las aulas y este regreso de don Felipe a la Autónoma coincide con la etapa final de la formación militar de la princesa de Asturias. Leonor se encuentra en estos momentos centrada en su formación en la Academia General del Aire y del Espacio tras haber pasado por Zaragoza y Marín. La Casa del Rey todavía no ha confirmado cuáles van a ser sus próximos pasos, aunque se espera que lo haga en breve.

Mientras que la infanta Sofía está estudiando en el Forward College de Lisboa y luego pasará por París y Berlín, en el caso de Leonor se espera que siga la estela de su padre y curse la carrera en España y que sea algo en la misma línea de lo que hizo el monarca.