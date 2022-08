La Reina Letizia ha estrenado su agenda en Palma de Mallorca con un compromiso muy especial. Al igual que ocurriera el pasado año, la esposa de Felipe VI ha hecho acto de presencia en la gala de clausura del Atlántida Film Fest, en la que se ha reconocido el trabajo de la actriz francesa Isabelle Huppert, que ha recogido el premio Masters of Cinema. Una cita especial para la esposa de Felipe VI, en la que ha deslumbrado con un vestido tipo slip dress de una colección anterior de Zara cuyo precio llegó a ser de poco más de veinte euros.

En el verano de 2021, la Reina también estuvo en esta cita. Una velada que supuso su primera aparición pública, no solo en la temporada de verano, sino también tras la muerte de su abuela, Menchu Álvarez del Valle, a la que siempre estuvo muy unida. Mientras que en 2020 no se celebró el festival debido a la pandemia, la Reina no faltó tampoco a la edición de 2019, aunque en este caso, lo hizo a principios del mes de julio, en la gala inaugural, varias semanas antes de que la Familia Real llegara a Mallorca para sus vacaciones oficiales.

Más allá de estos compromisos oficiales, lo cierto es que doña Letizia tiene una fuerte vinculación con el cine. Un detalle que ha confirmado a través de los diversos actos institucionales de la agenda de la esposa de Felipe VI, pero también en sus salidas privadas. De hecho, en cuanto abrieron las salas de cine tras el estado de alarma, los Reyes no dudaron en acudir a ver una película en Madrid, para mostrar su apoyo al sector. Es más, a lo largo de los años han sido continuas las escapadas del matrimonio -y también con sus hijas-, para disfrutar de una sesión de cine.

A lo largo de los años, doña Letizia ha mostrado su afición por el Séptimo Arte y ha hecho patente su interés por el cine. Es más, en muchas ocasiones ha demostrado su conocimiento de esta materia, una pasión que comparte con el Rey Felipe y con sus hijas. De hecho, incluso se ha comentado que es seguidora de la plataforma Filmin. Además, precisamente tras su visita a la inauguración del Atlántida Film Fest de 2019, cuando en un encuentro con Jaume Ripoll reconoció que veía hasta dos películas al día, siempre que su agenda lo permitía. Una pasión que compagina con la lectura, otra de sus grandes aficiones.

A pesar de que doña Letizia es una cinéfila empedernida, la Reina tiene una ‘asignatura pendiente’ con la industria. Mientras que el Rey acudió -aún siendo príncipe- a una edición de los Premios Goya e incluso Sus Majestades tienen en su poder un ‘cabezón’, a día de hoy todavía no hemos visto a la Reina en la entrega de los premios más importantes del cine español. Sí que ha hecho acto de presencia en otras citas cinematográficas, como es la celebración de la Seminci de Valladolid, a la que acudió en el año 2018.