Último acto en solitario de la Reina Letizia en esta semana. S​u Majestad ha presidido en Madrid una de las citas ineludibles de su agenda, el acto de clausura de la XV convocatoria interna de ayudas a proyectos sociales presentados por los empleados del Grupo Santander en España 2022-2023. Se trata de una iniciativa que pretende reconocer y premiar proyectos sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad social y ayudarlas a prosperar.

La convocatoria de Proyectos Sociales ‘Euros de tu Nómina’ es una iniciativa de Banco Santander para impulsar proyectos que mejoran la sociedad. Este año se celebra la XV edición, en la que los quince proyectos sociales ganadores ha recibido una aportación para poder desarrollar su proyecto. En esta edición se han recaudado un total de 691.771 euros que proceden del fondo ‘Euros de tu Nómina’, que se financia gracias a las donaciones de los empleados de Banco Santander participantes en el programa y a la aportación del banco que iguala la cantidad proporcionada por los empleados.

Para esta cita, doña Letizia ha apostado por un favorecer vestido drapeado en tono azul verdoso de Adolfo Domínguez, que estrenó en septiembre de 2021, en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura en el Museo del Prado. Un acto en el que, curiosamente, el modista gallego era uno de los galardonados. El vestido en cuestión es perfecto para darle un toque femenino a cualquier entorno laboral, sobre todo, si se prefiere apostar por prendas más lady en lugar de los clásicos trajes de chaqueta y pantalón.

Doña Letizia lo ha combinado con unos zapatos de salón a tono de Magrit, bolso blanco tipo bandolera que aportaba un toque de contraste de la firma Furla y unos pendientes de Pepe Alba, que lució por primera vez en la ceremonia de entrega del Premio Cervantes en Alcalá de Henares. No ha faltado en esta ocasión tampoco su inseparable sortija de Coreterno, que se ha convertido en una de sus piezas favoritas.

Este ha sido el último acto en solitario de doña Letizia esta semana. No obstante, está previsto que este jueves participe, junto a Felipe VI, en una reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Gerona, cuyos premios se celebrarán a principios del mes de julio. Por el momento no se tiene constancia de cuándo podremos ver de nuevo a la Princesa Leonor, que terminó sus estudios en Gales el pasado 20 de mayo y que no comenzará su formación militar hasta mediados del mes de agosto.