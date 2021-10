Un año más, Sus Majestades los Reyes vuelven a participar en una de las citas más destacadas de su agenda institucional. Don Felipe y doña Letizia han presidido una nueva edición de la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo que, este año ha regresado al recién reinaugurado Hotel Mandarin Oriental Ritz, después de haberse trasladado al Hotel Palace durante la reforma del inmueble.

En torno a las 20:30 de la tarde, Sus Majestades han llegado al recinto. Es habitual que la Reina sorprenda en este acto con looks arriesgados e incluso atrevidos, como ocurrió en el año 2017. Sin embargo, esta vez ha preferido decantarse por una apuesta segura y ha recuperado un diseño de su fondo de armario firmado por Hugo Boss. Como era de esperar, la esposa de Felipe VI ha lucido un outfit en negro, su color fetiche cuando acude a esta cita.

En esta ocasión se trata de un modelo de corte recto y entallado, con falda de silueta lápiz por debajo de la rodilla en el que lo más llamativo es la parte superior, de rejilla y con flecos, muy al estilo años 20. Un diseño de la firma alemana que Su Majestad lució a finales del año 2019, en concreto en una jornada en la que tuvo un doble compromiso. Primero asistió a IFEMA para un acto en el marco de la Cumbre del Clima que en aquel momento se celebraba en Madrid y para esta cita cubrió el vestido con un abrigo con botones joya de Carolina Herrera. Después se unió al Rey Felipe y, tras un cambio en las joyas, acudió a la entrega de otros premios de Periodismo, en concreto, los Mariano de Cavia. El outfit tiene la peculiaridad de que, además de la Reina, también se lo hemos visto a la actriz Michelle Pfeiffer en la película French Exit.

Doña Letizia ha combinado su estilismo con zapatos de salón en negro de Manolo Blahnik y cartera con detalle metalizado de Nina Ricci. Como joyas, ha lucido, además de su inseparable sortija dorada de Karen Hallam, unos pendientes largos de Tous y ha apostado por dejar su melena muy lisa y peinada hacia atrás.

Este año, el jurado ha determinado concederle el galardón a la periodista y escritora estadounidense Anne Applebaum “por su labor de investigación y divulgación sobre el autoritarismo y los nuevos fenómenos populistas. Sus artículos en The Atlantic, The Economist, Evening Standard y The Washington Post son una referencia para entender los movimientos sociales y políticos de países europeos como Hungría y Polonia, donde están en cuestión algunos de los principios, libertades y valores intrínsecos a la Unión Europa”.

Una semana diferente

A finales de la pasada semana, la familia real al completo participaba en la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo, así como en el acto de reconocimiento al Pueblo Ejemplar de 2021, que ha recaído en Santa María del Puerto (Somiedo). La Princesa Leonor presidía la entrega de los galardones, ya que han coincidido con las vacaciones de mitad de trimestre en el Atlantic College de Gales, centro en el que estudia desde finales del mes de agosto. No faltaba tampoco la Reina Sofía, que a la mañana siguiente partía para Atenas para estar presente en la ceremonia religiosa con motivo del enlace de su sobrino, el príncipe Felipe, con Nina Flohr.

Está previsto que la Princesa Leonor permanezca en España hasta finales de esta semana, coincidiendo con su decimosexto cumpleaños, ya que el próximo lunes deberá incorporarse a la actividad lectiva. No hay previsión, por el momento, de que participe en ningún acto oficial más.

En lo que respecta a los Reyes, su agenda estos días sigue la línea habitual, al margen de la presencia de su hija mayor en España. De hecho, el próximo martes, doña Letizia emprenderá un nuevo viaje de cooperación a Paraguay, donde permanecerá dos días y que coincide con el cumpleaños de la Reina Sofía.