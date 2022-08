Leonor y Sofía: De las diferencias a la complicidad absoluta

A simple vista, son más las similitudes que las diferencias entre la Princesa Leonor y su hermana, la Infanta Sofía. Aunque es cierto que cuando eran pequeña ambas eran prácticamente iguales, con el paso del tiempo, el parecido se ha ido reduciendo. Lo que no ha cambiado es la especial relación que existe entre las dos hijas de los Reyes.

Siempre cómplices y cercanas, Leonor y Sofía son un constante apoyo la una para la otra. Esto es algo de lo que hemos sido testigos a lo largo del tiempo, no solo en los actos oficiales en los que ambas han participado, sino también en las salidas pseudoprivadas de la Familia Real. Prueba de ello es que prácticamente en la totalidad de los últimos compromisos en los que han estado presentes, ha habido algún detalle que refuerza esta idea, como verlas agarradas del brazo o de la mano.

A pesar de las semejanzas y la estrecha relación que existe entre las hermanas, el paso del tiempo ha hecho más evidentes las diferencias. A nivel físico y estético, la Infanta Sofía es no solo más alta que su hermana, sino también que su madre y guarda un gran parecido a la familia de la Reina Sofía, en concreto, a la Princesa Irene. Sin embargo, Leonor es una mezcla entre el Rey Felipe y doña Letizia, con más rasgos físicos que recuerdan al monarca, quizás.

Otra de las cosas que marca la diferencia entre hermanas tiene que ver con el estilo. La Princesa apuesta por looks más clásicos, mientras que Sofía sigue las tendencias en mayor medida. Además, mientras que Leonor no solo lleva pendientes en las orejas desde hace varios años, también ha sorprendido en las últimas semanas con nuevas joyas, como un colgante y varios anillos. Esto es algo que, por ahora, no parece del interés de la Infanta.

A nivel de actitud, evidentemente, el protagonismo de la Princesa es mayor, lo que ha hecho que la Infanta haya aprendido a estar en un discreto segundo plano, siempre apoyando a su hermana. Desde que además Leonor comenzara a colocarse en los actos al lado del Rey, la Reina Letizia se ha volcado en su hija menor, a la que presta especial atención en cada uno de las salidas de la familia -privadas u oficiales-, mientras que la Princesa suele compartir confidencias con su padre, el Rey Felipe.

Aunque en el caso de la Princesa Leonor son muchos los pasos que ha dado ya de cara al papel institucional que desempeñará en el futuro, no así su hermana. La Infanta Sofía todavía no ha sido protagonista de ningún acto en solitario -más allá de los compromisos en los que ha estado con la Princesa-, y tampoco ha pronunciado ningún discurso. Asimismo, se desconocen los planes de estudio de Sofía y si seguirá la estela de la heredera en el Atlantic College de Gales.