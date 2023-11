Las lágrimas de la Reina Sofía trascienden nuestras fronteras

El pasado viernes, la Reina Sofía se convirtió en protagonista de la actualidad al no poder contener la emoción y derramar algunas lágrimas en un acto oficial. A pocos días de la jura de la Constitución de la princesa Leonor, la madre de Felipe VI no pudo evitar verse desbordada en la Universidad Camilo José Cela, donde se nombró Rector Honorario Vitalicio a Emilio Lora-Tamayo, que se encontraba en una delicada situación de salud. Un detalle que hizo que doña Sofía, que conoce al catedrático desde hace años, no pudiera contener las lágrimas.

La Reina Sofía en una imagen reciente. / Gtres

No obstante, dado que la Reina Sofía no iba a asistir a la jura de la Constitución de la princesa Leonor -para evitar agravios comparativos con Juan Carlos I-, algunas fuentes apuntaron que doña Sofía estaba muy afectada por la decisión de la Casa Real. De hecho, son muy escasas las veces que la madre de Felipe VI ha mostrado sus emociones en público. Tanto es así, que las lágrimas de la Reina Sofía han acaparado la atención de medios internacionales, que han insistido en lo inusual de la situación.

Este miércoles, víspera del cumpleaños de doña Sofía, era el Daily Mail el que llevaba a primera plana de su sección dedicada a la realeza un reportaje dedicado a la madre de Felipe VI y analizaba su papel en un momento en el que la gran protagonista de la Familia Real es la princesa Leonor.

La princesa Leonor con la Reina Letizia. / Gtres

El digital británico recoge los detalles de la jornada histórica que se vivió en España a raíz de la jura de la Constitución de la princesa de Asturias, coincidiendo con el día en el que Leonor ha cumplido la mayoría de edad. Tal como refleja el diario, a los actos oficiales no acudieron más que los Reyes y sus hijas, mientras que hubo después una celebración privada en el Palacio de El Pardo, con miembros de la familia del Rey, de la Reina y amigos de la princesa Leonor.

El perfil de la Reina Sofía

El Daily Mail aprovecha la ocasión para hacer un repaso de la vida de la Reina Sofía de Grecia, que cumple 85 años este 2 de noviembre y de su relación con la Familia Real Británica. Según recalca, Juan Carlos I y Sofía tenían un estrecho vínculo con los Windsor, no solo a nivel familiar, tanto que los anteriores príncipes de Gales y sus dos hijos pasaron algunas vacaciones en Mallorca. No obstante, los padres de Felipe VI no acudieron a la boda de Carlos y Diana, por una cuestión de índole política relacionada con el inicio de su luna de miel en Gibraltar.

La Reina Sofía en El Pardo. / Gtres

El diario resalta la actividad de doña Sofía al margen de la agenda de la Casa Real, como presidenta de la Fundación Reina Sofía, con la que continúa muy volcada, aunque recoge también las tensiones que en el pasado protagonizó con la Reina Letizia, con la que ahora mismo mantiene una relación cordial, tal como se puede apreciar en las ocasiones en las que ambas coinciden en público.