Juan Carlos I aterriza en España para el cumpleaños de la infanta Elena

Juan Carlos I no ha querido perderse el cumpleaños de su hija mayor. Este miércoles, 20 de diciembre, la infanta Elena alcanza seis décadas de vida, una fecha muy especial en la que va a estar rodeada por sus seres queridos. Por la mañana, la hermana de Felipe VI era captada por los reporteros a la salida de su residencia en Madrid, camino al trabajo en la Fundación MAPFRE, al volante de su propio coche y muy sonriente. A pesar de que no ha hecho declaraciones, doña Elena sí que ha saludado a los periodistas con la mano.

Juan Carlos I a su llegada a Madrid. / Gtres

Más tarde, pasado el mediodía, su padre, Juan Carlos I, llegaba a la Terminal Ejecutiva del Aeropuerto de Madrid. Aunque tampoco se ha detenido con los reporteros, don Juan Carlos sí que ha sonreído a los periodistas y ha saludado con la mano. El padre de la duquesa de Lugo vestía una chaqueta oscura, camisa de tono claro y corbata.

Celebración familiar

Aunque no se han hecho públicos de manera oficial los detalles en torno a la celebración del cumpleaños de la infanta Elena, ya que no es miembro de la Familia Real desde el año 2014, en los últimos días ha trascendido que la duquesa de Lugo va a celebrar este aniversario en compañía de sus seres queridos, de hecho, su hijo mayor, Felipe, también ha llegado de Emiratos Árabes para estar con su madre en esta jornada tan especial.

No se sabe quiénes acompañarán a la infanta Elena en este día de su 60 cumpleaños, pero sí que hay constancia de que los Reyes don Felipe y doña Letizia no tienen actos oficiales de agenda, por lo que podrían aprovechar para celebrar con ella. De la misma manera, tampoco la Reina Sofía tiene ningún compromiso institucional.

La que no podrá estar es la princesa Leonor, ya que la heredera se encuentra en estos días en el Pirineo Aragonés, donde se trasladó el pasado domingo para realizar una serie de maniobras especiales que forman parte de su instrucción militar.

Su anterior visita a Madrid

La última vez que Juan Carlos I estuvo en la capital fue en el mes de octubre, coincidiendo con el cumpleaños de la princesa Leonor. El padre de Felipe VI fue uno de los asistentes a la fiesta privada que se celebró en el Palacio de El Pardo una vez concluidos los actos oficiales por la mayoría de edad de la heredera. Una reunión a la que también acudieron las infantas Elena y Cristina y algunos de sus hijos, así como otros miembros de la familia del Rey.

Juan Carlos I a su salida de El Pardo en el cumpleaños de la princesa Leonor. / Gtres

En ese viaje, don Juan Carlos llegó por la tarde a Madrid y se marchó después de la fiesta, por lo que no pernoctó en la capital. Esta vez no han trascendido sus planes inmediatos, ni cuánto tiempo va a quedarse en España, donde sus visitas son cada vez más frecuentes. No obstante, lo habitual es que viaje a Galicia y no a Madrid.