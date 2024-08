Joaquín de Dinamarca ha vuelto a casa, al menos, de manera temporal. A pesar de que el hijo menor de la reina Margarita reside en Estados Unidos desde hace ya casi un año, el príncipe ha regresado a Dinamarca estos días, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de París. Mientras que los actuales reyes Federico y Mary están en la capital francesa apoyando a los deportistas daneses, el hermano menor del monarca se ha dejado ver en Copenhague junto a su esposa, la princesa Marie, y sus hijos menores, los condes Henrik y Athena.

Ha sido en el tradicional Copenhague Historic Grand Prix, que cada año se celebra en la capital danesa, y en el que participan pilotos de diferentes partes del mundo. El príncipe Joaquín y su esposa han sido, junto a sus hijos pequeños, los invitados de honor en esta edición, en la que han tenido la oportunidad de ver en primera persona algunos de los coches que han participado, así como conocer a los pilotos. Desde la Casa Real han aprovechado esta visita del príncipe Joaquín para compartir algunas instantáneas a través del perfil oficial en las redes sociales, ya que la presencia del matrimonio en la agenda oficial es prácticamente nulo, más aún, desde que el rey Federico se convirtiera en el nuevo jefe del Estado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Tanto el príncipe Joaquín, como su mujer y sus hijos menores se han mostrado muy sonrientes durante toda la jornada, en la que se les ha podido ver montando en algunos de los vehículos, interesados en su funcionamiento y conversando animadamente con los pilotos.

Ha sido la primera vez que los príncipes han viajado a Dinamarca en varios meses, ya que han empezado una nueva etapa en Washington, tras pasar unos años en Francia. Allí se encuentra el Castillo de Cayx, residencia privada de verano de la Familia Real, donde, por cierto, ha estado el hijo mayor del príncipe Joaquín, Nicolás, en compañía de su novia y de un grupo de amigos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Una etapa de transición

Los últimos tiempos no han sido fáciles para el príncipe Joaquín de Dinamarca que, en menos de dos años, ha visto cómo su madre ha retirado los títulos de príncipes a sus hijos en un ejercicio por reducir el número de miembros de la Familia Real, y también ha sido testigo del paso al frente de su hermano mayor, que ahora es el jefe del Estado.

Para Joaquín, la decisión de su madre de retirar los títulos a sus hijos no fue fácil de encajar, de hecho, la propia Margarita de Dinamarca tuvo que emitir un comunicado en el que, aunque no se retractaba, sí que aseguraba que quizás no había medido bien las consecuencias personales que tenía el paso que había dado.

De hecho, a raíz de esto, las tensiones en el seno de la Familia Real se incrementaron, más aún, cuando a la proclamación de Federico solamente asistió Joaquín, sin su esposa, de la que siempre se ha dicho que tiene una relación muy complicada con la nueva reina Mary.