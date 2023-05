Estas son las primeras confirmaciones a la gran boda royal del verano

La cuenta atrás más especial de la Familia Real de Jordania ha comenzado. Será el próximo 1 de junio cuando el príncipe Hussein se dé el “sí, quiero” con Rajwa Al Saif. Una ceremonia nupcial que tendrá lugar en menos de un mes y para la que ya han comenzado a salir a la luz algunos de los invitados confirmados, siendo éste el enlace del año por excelencia en lo que al ámbito de la realeza se refiere.

Teniendo en cuenta que los anfitriones no serán otros que Abdalá y Rania de Jordania, son muchos los rostros conocidos que acudirán a esta fecha fijada de una manera muy especial en los calendarios de todo Oriente Próximo. Entre ellos están los miembros de la realeza de países nórdicos como Dinamarca, habiendo confirmado su asistencia tanto Federico como Mary. Por otro lado, Victoria y Daniel de Suecia también han hecho lo propio, al igual que Haakon de Noruega en solitario, sin haber hecho referencia a Mette-Marit como acompañante al ser su esposa. No obstante, y sabiéndose que aún quedan varias semanas para el gran día, es muy probable que en las próximas horas vayan saliendo a la luz más asistentes como por ejemplo don Felipe y doña Letizia. Aún la Casa Real no se ha hecho eco de los planes de Sus Majestades de cara a esta fecha, aunque todo apunta a que es muy probable que viajen hasta Jordania para vivir un momento de vital importancia para la monarquía y además puedan rememorar viejos tiempos, llegando al lugar donde celebraron su luna de miel hace ya casi dos décadas.

Del mismo modo, los miembros del clan Windsor tampoco han lanzado ningún comunicado que indique si estarán presentes en Amán el próximo 1 de junio aunque, a juzgar por la gran notoriedad que tiene la Familia Real británica a nivel mundial, es muy probable que esto suceda y que sea la primera boda a la que acudan el rey Carlos III y su esposa Camila después de su Coronación. Por otro lado, y en lo que al continente asiático se refiere cabe destacar la posible presencia de las princesas Hisako y Tsuguko de Japón, que también acudieron a la boda que hace tan solo dos meses protagonizaba la hermana del príncipe jordano, la princesa Iman, junto a James Alexander Thermiotis.

Sea como fuere, si algo está claro es que se trata de una jornada muy especial tanto para los actuales reyes de Jordania como para el heredero y su futura esposa. La Corte Hachemita se vestirá de gala para presenciar lo que será el futuro de la Corona, dando el príncipe Hussein un paso al frente junto a su actual novia para poner el broche de oro a su relación. Una manera de demostrar que el 2023 ha llegado repleto de buenas nuevas para la Familia Real de Jordania.