A sus noventa y seis años, la Reina Isabel todavía es capaz de sorprendernos. A pesar de que los últimos meses han sido complicados para ella debido a sus problemas de movilidad, parece que ahora se va encontrando mejor. Prueba de ello es la intensa agenda que está manteniendo desde hace algunos días. En la recta final para su Jubileo de Platino, la monarca ha intensificado sus compromisos, especialmente fuera del Castillo de Windsor.

Una prueba clara de que, pese a que tiene ciertos problemas de movilidad, se encuentra perfectamente. Es más, sus ausencias a destacados actos como la ceremonia de Apertura del Parlamento o el servicio religioso por el Día de la Commonwealth hicieron saltar las alarmas sobre su estado. Aunque nunca se ha hablado de manera abierta de la posibilidad de que abdicase la Corona en su hijo mayor, el príncipe Carlos, es una realidad que el heredero ha adquirido un mayor protagonismo últimamente, al igual que en el caso de su hijo mayor, el príncipe Guillermo.

Este mismo lunes, la monarca participaba en el Chelsea Flowe Show de Londres. Aunque no ha estado presente en las Garden Parties que se han retomado esta temporada tras la pandemia, la Reina ha viajado a la capital -ahora reside en el Castillo de Windsor-, para hacer un pequeño recorrido por la exhibición. Una visita en la que la monarca ha aparecido muy sonriente, vestida de rosa, y en uno de los buggies de la Casa Real, que utiliza habitualmente por sus problemas de movilidad.

Más allá de este último acto, la pasada semana vimos a la Reina Isabel en varias ocasiones. No solo participó en el Windsor Royal Horse Show, sino también estuvo en la inauguración de la nueva línea de metro, la Elizabeth Line, como homenaje a sus setenta años de reinado. Una cita en la que la soberana estuvo acompañada por su hijo menor, el príncipe Eduardo.

A pesar de las especulaciones sobre su estado de salud y sus problemas de movilidad, la Reina ha demostrado una vez más que para ella, su compromiso con la institución es igual de férreo que cuando fue coronada y que es capaz de sobreponerse a cualquier contratiempo con tal de no defraudar a los británicos. Una lección de fortaleza que resulta absolutamente admirable.

Aunque faltan todavía unos días para que comiencen las celebraciones de su Jubileo de Platino, poco a poco se van conociendo detalles en torno a esta especial efemérides. Se sabe que solo los miembros en activo de ‘La Firma’ estarán presentes en el balcón del Palacio de Buckingham en la fiesta del Trooping the colour -que conmemora su cumpleaños oficial-, pero todavía no se ha revelado si finalmente estarán los duques de Sussex en Londres y cuál será su papel. Sin duda, un momento clave no solo para la Corona, sino también para poder comprobar en qué punto se encuentran las relaciones familiares.