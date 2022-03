Ernesto de Hannover ‘evita’ un encontronazo con su hijo mayor

Ernesto de Hannover continúa acaparando titulares y no precisamente para bien. El todavía marido de Carolina de Mónaco protagonizó hace unos días un incidente con unas reporteras en Madrid después de una comida con su pareja, Claudia Stilianopoulos. Tal como mostraron las imágenes a las que tuvo acceso el programa Ya son las ocho, el aristócrata adoptó una actitud violenta con las periodistas, molesto por su presencia. No es la primera vez que algo así ocurre, ya que Hannover tiende a enfadarse de manera habitual y demostrar su complicado carácter.

Sin embargo, no es este el único motivo por el que el jefe de la Casa Güelfa está de actualidad. Hannover tiene pendiente una disputa en los tribunales con su hijo mayor, Ernesto Augusto, con el que no mantiene ningún tipo de relación desde que le acusara de una mala gestión del patrimonio familiar y de dejarle desasistido. No obstante, parece que, finalmente, padre e hijo no tendrán que verse las caras, tal como ha trascendido.

Se espera que muy pronto comience el proceso judicial que pondrá fin a la disputa por la demanda de Hannover contra su primogénito y que, en un principio, tenía que haberse celebrado en el mes de noviembre. Sin embargo, el nuevo abogado de Hannover padre pidió un aplazamiento tras la retirada del letrado inicial y el tribunal decidió concederle esta prórroga. Así las cosas, la primera audiencia está prevista para el día 24 de marzo.

A pesar de que muchos esperaban que este proceso pudiera poner frente a frente a padre e hijo, la realidad es que, de momento, es algo que no va a ocurrir. No obstante, no es algo que haya decidido ninguna de las partes, sino que el juez ha considerado que no es necesario ningún tipo de interrogatorio personal, sino que con la presencia de los abogados es suficiente. Se espera que, en esta audiencia, el tribunal decida si va a continuar con el procedimiento u opta por desestimar la demanda de Ernesto padre, lo que sería un fuerte golpe para él.

De hecho, el aristócrata está tan convencido de su posible victoria que incluso ha comenzado algunas acciones comerciales. Ha puesto a la venta una de sus propiedades y ha llegado a un acuerdo con una empresa de Salzburgo que se encarga de cobrar deudas y que, además, participa en el litigio como segundo demandante. Esto significa que la compañía toma parte en los gastos del juicio, lo que alivia la presión económica sobre Hannover. No obstante, no es todo tan bonito como en principio pueda parecer, ya que, si gana el pleito, también se queda una comisión de los bienes que se reclaman a Ernesto Augusto. Entre las propiedades de las que se habla en la demanda están el Castillo de Marienburg -que fue el detonante en las tensiones familiares-, así como la finca de Calenberg y el Palacio de Herrenhausen, actual residencia de Ernesto hijo y su familia. De momento, solo cabe esperar a que el tribunal decida.