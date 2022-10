La princesa de Gales ‘superada’ por su nueva situación

Están siendo momentos de cambio para la Familia Real. La muerte de la Reina Isabel a principios del mes de septiembre ha traído consigo una nueva era en la que las riendas de la institución han pasado a manos del Rey Carlos que, en su primer discurso ante los británicos, designó príncipes de Gales a su hijo mayor, el príncipe Guillermo y su esposa, Catalina. Un importante paso para la pareja que, hasta la fecha, ostentaba el título de duques de Cambridge, concedido por la Reina Isabel con motivo de su boda.

A pesar de que todavía es pronto para ver cómo evolucionará la pareja en este nuevo rol, en cuanto se conoció que Catalina y Guillermo ya iban a ser príncipes de Gales, la esposa del heredero se pronunció sobre este tema, para evitar las comparaciones con su antecesora, Diana de Gales. No hay que olvidar que, aunque a la esposa del Rey Carlos le correspondía por derecho ostentar el título, Camila se limitó a utilizar el de duquesa de Cornualles, para despejar las especulaciones y las críticas sobre su pasado con el monarca, y la relación que mantuvieron en vida de Lady Di.

Catalina ha asegurado que su deseo es marcar su propio camino y hacer las cosas a su manera. Esto no significa que no vaya a honrar la memoria de Diana, a la que ha rendido homenaje en muchas ocasiones, pero prefiere evitar las constantes comparaciones, ya que es algo que, al final, no es positivo.

Aunque no han sido muchas las ocasiones en las que se ha visto a los príncipes de Gales desde que fueron designados dado que los acontecimientos han coincidido con una etapa complicada para sus hijos -con los que están muy volcados-, en breve se espera que se reincorporen a la actividad con normalidad. De hecho, está previsto que sea la semana que viene cuando tenga su primer acto oficial, después de las vacaciones de otoño de sus hijos, que poco antes de la muerte de la monarca empezaban las clases en un nuevo centro, en Windsor.

A pesar de que la Princesa está llevando esta nueva etapa de la mejor manera posible, lo cierto es que algunas fuentes apuntan a que se encuentra un tanto desbordada. No tanto por lo que implica su nuevo papel y las responsabilidades que trae consigo, ya que es algo de lo que era consciente desde hace tiempo y a lo que está, más o menos, acostumbrada. Sin embargo, el problema es que la esposa del príncipe Guillermo ha tenido que afrontar muchos cambios en las últimas semanas.

No hay que olvidar que, antes del verano, se organizó la mudanza de la pareja a Windsor, a Adelaide Cottage, a una vivienda más cercana a la Reina Isabel y mucho más pequeña, con menos personal, pensada para poder atender a las demandas de la monarca de ser necesario. Sin embargo, la situación ahora ha cambiado. El Rey Carlos, que es el que ahora más necesita el apoyo de la pareja, continúa en Clarence House, en Londres -y sin visos por el momento de mudarse a Buckingham-, lo que dificulta la logística, aunque, por ahora, no hay información oficial de cuáles son los planes de la Casa Real al respecto.