De Felipe y Matilde de Bélgica a Hussein de Jordania: los royals que se dan cita en Davos

En uno de los momentos de mayor tensión a nivel mundial, Davos vuelve a acoger una nueva edición de su foro económico. Un espacio en el que líderes políticos, empresariales y sociales se reúnen para debatir sobre los grandes desafíos globales. Este año asisten al Foro Económico de Davos más de 3000 participantes, entre los que se encuentran 64 jefes de Estado y de gobierno y cientos de presidentes y directores generales de importantes compañías.

Cada mes de enero, el Foro Económico Mundial organiza en Davos una cumbre que tiene como objetivo principal fomentar la cooperación entre empresas, gobiernos y sociedad civil para abordar diferentes temas como el desarrollo social, la geopolítica, el cambio climático, la economía global o la innovación y la tecnología. Este año el lema es Un espíritu de diálogo.

Katy Perry junto al ex primer ministro de Canadá. (Foto: Gtres)

Son muchos los participantes en este encuentro. Desde el pasado lunes se ha visto llegar a la localidad suiza a numerosos rostros conocidos del panorama internacional. Por ejemplo, a David Beckham -justo en medio de la controversia de su hijo Brooklyn-, Justin Trudeau con Katy Perry o a Donald Trump, que ha sido uno de los últimos en dejarse ver en Davos. Además, numerosos miembros de la realeza también participan en esta cita. Te contamos quiénes están confirmados en esta edición.

Royals que asisten a Davos

La casa real de Bélgica confirmó hace unos días la presencia de los reyes Felipe y Matilde. El monarca y su esposa van a estar hasta el día 22 y han viajado acompañados del primer ministro Bart De Wever, del ministro de exteriores Maxime Prévot y del ministro de Economía y Agricultura, David Clarinval.

Los reyes Felipe y Matilde de Bélgica en Davos. (Foto: Gtres)

Los belgas no son los únicos cuya presencia se espera en Davos. El príncipe Alberto de Mónaco es otro de los asistentes habituales al foro, de la misma manera que estarán el príncipe heredero de Jordania, Hussein, y el jeque Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani de Qatar, que estará acompañado del jeque Bandar Bin Mohammed Bin Saoud Al Thani. Ambos van a participar en dos conferencias.

De Arabia Saudí se ha anunciado la presencia del príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, cuya intervención está prevista en uno de los coloquios sobre geopolítica. Además, la jequesa Latifa Bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum de Emiratos Árabes Unidos también va a estar en Davos, donde va a intervenir en otra charla.

Grandes ausencias en el foro

Este año la presencia de miembros de la realeza en Davos es bastante escasa en comparación con ediciones anteriores. En otros años hemos podido ver en esta cita a figuras como los reyes Abdalá y Rania de Jordania -cada vez tiene más protagonismo el príncipe Hussein en toda la agenda oficial-, los reyes de los Países Bajos, sobre todo Máxima, que tiene un papel destacado como Asesora Especial de la ONU para Inclusión Financiera, y también los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega y la princesa Victoria de Suecia. Felipe VBI ha asistido solamente una vez, mientras que doña Letizia nunca ha estado.