La Familia Real presume de unidad en el 50 aniversario de la monarquía en España
Los Reyes Felipe y Letizia han llegado junto a sus hijas, en el mismo coche
El evento ha tenido lugar en el Palacio de El Pardo y ha empezado alrededor de las 14:00
Los Reyes Felipe y Letizia, junto a sus hijas Leonor y Sofía, se han trasladado hasta el Palacio de El Pardo para celebrar un almuerzo que rendirá homenaje al 50 aniversario de la monarquía en España. Sus Majestades se han dejado ver antes de entrar en la residencia donde ha tenido lugar el evento, han bajado las ventanillas del coche y han saludado amablemente a los reporteros que estaban cubriendo la noticia.
*Noticia en elaboración
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios