Ésta es la serie de televisión que la Reina Letizia verá el próximo curso

Sabemos que la Reina Letizia es muy aficionada al cine y a la lectura y que también escucha de manera regular la radio, tal como ella reveló no hace mucho en una visita a la feria de la Cuesta de Moyano de Madrid. Sin embargo, no tenemos constancia de si la esposa de Felipe VI suele ver la televisión con frecuencia o, en su caso, cuáles son sus preferencias. No obstante, en los próximos meses se va a estrenar una serie que seguro que no se va a perder.

Se trata de la adaptación a la pequeña pantalla del último libro de su gran amiga Sonsoles Ónega, Las hijas de la criada. Tal como ha trascendido, la novela ha dado el salto a la televisión de la mano de Antena 3 y Buendía Estudios Canarias. La historia, ambientada entre Galicia y Cuba a principios del siglo XX, explora los secretos familiares, los amores prohibidos y la lucha de las mujeres en una sociedad dominada por los hombres.

La Reina Letizia saludando a Sonsoles Ónega. (Foto: Gtres)

El reparto va a contar con figuras destacadas del panorama artístico como Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández, Martina Cariddi, Alain Hernández, Álex Villazán y Tomy Aguilera, entre otros. La serie quiere mantener la esencia de la novela, es decir, respetar su tono emocional y su ambientación histórica, pero aportar ritmo narrativo al lenguaje audiovisual. La autora, Sonsoles Ónega, ha estado muy involucrada en el proceso creativo, lo que garantiza que la fidelidad al carácter de los personajes y al mensaje central de la novela. También es una razón más para que la Reina Letizia no quiera perderse la serie, ya que así podrá darle su opinión a su amiga y comentar con ella los detalles.

Sonsoles Ónega en una fiesta en Madrid. (Foto: Gtres)

Todavía no se ha confirmado la fecha en la que se va a estrenar la producción, pero ya se ha presentado el cartel oficial y se sabe que será una serie que se emita en el prime time de la cadena, además de estar disponible en Atresplayer Premium. El rodaje se ha llevado a cabo entre Galicia, Madrid y Canarias y son ocho episodios de 50 minutos.

La Reina Letizia mantiene desde hace años una relación muy especial con la periodista, que ha continuado y se ha fortalecido incluso después de que se casara con Felipe VI. Sonsoles es parte del círculo más cercano de la madre de la princesa Leonor y siempre ha sido muy discreta con todo lo que tenga que ver con ella. De hecho, son muy escasas las veces en las que ha hablado sobre la Reina o sobre otros miembros de la Familia Real.

La Reina Letizia con Sonsoles Ónega. (Foto: Gtres)

Precisamente por esta estrecha relación, cuando Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta, doña Letizia no dudó en sorprender a su amiga y acudir a un centro comercial de Madrid para que le firmara un ejemplar. La Reina esperó la cola como una más y cuando llegó su turno se presentó ante la periodista, que apenas podía dar crédito. Ambas se fundieron en un abrazo y Sonsoles le dedicó el ejemplar que la esposa del Rey Felipe llevaba en la mano.