El reencuentro de doña Letizia con quienes la desnudaron

Dicen que el pasado siempre vuelve y parece que en este caso la máxima va a cumplirse. Como rezaba Dickens en su ‘Canción de Navidad’, doña Letizia va a reencontrase con el fantasma de su pasado, en este caso los fantasmas, en plural. Unos fantasmas que van a recordarle a la Reina una época que quizás ya haya caído en el olvido para ella. O eso le gustaría.

El próximo 6 de febrero, los Reyes viajan a Málaga para la entrega de las Medallas al Mérito en las Bellas Artes, que se celebrarán en el Centro Pompidou de la ciudad. Un acto a primera vista rutinario en la agenda real si no fuera porque una de las distinciones tiene nombre azteca y un vínculo muy especial con la esposa de Felipe VI. El grupo mexicano Maná, con más de 30 años de carrera a su espalda, ha sido uno de los galardonados con esta medalla. Y es que para doña Letizia, Maná significa mucho más que uno de las bandas más internacionales del rock azteca. ¿Pero hasta dónde llega su vinculación?

Ellos la ‘desnudaron’

La historia de doña Letizia con el grupo de Guadalajara no comienza a su llegada al país, sino antes, bastante antes. La Reina ya era una más de sus fans, pero fue una vez en México cuando tuvo la oportunidad de entrevistarles, en el año 1996, debido a su amistad con el pintor Waldo Saavedra, quien además le pidió que hiciese de modelo para alguno de sus cuadros. Precisamente una de las pinturas fue la elegida para la portada del album “Sueños líquidos”; una portada no exenta de polémica ya que en ella se ve a una mujer desnuda. Sin embargo, Saavedra no tardó en matizar que la Reina nunca posó desnuda para él, sino que se sirvió de su rostro y el cuerpo de una modelo.

En una reciente visita a España, los integrantes de Maná se sinceraban con el diario Expansión sobre su relación con la Reina en su etapa mexicana. “Cuando vivía en Guadalajara nos entrevistó, era una periodista dura. Fher no le permitió que fumase delante de mí. Le hizo apagar el cigarrillo y se molestó. Se puso más dura. Pero al final del concierto le gustó la banda y se echó unos tequilas”, recuerda Sergio.

Una especial relación con México

No es ningún secreto que la actual Reina disfrutó de una intensa vida en el país azteca durante su etapa de estudiante. Según publicaba la revista ‘Quién’ en un extenso reportaje con motivo del compromiso del entonces príncipe de Asturias con la periodista, doña Le­ti­zia lle­gó a Ja­lis­co en 1995 y se puso inmediatamente a buscar trabajo. La actual Reina no tardó en empezar a colaborar con el periódico ‘Siglo 21’ como re­por­te­ra del suplemento “Ten­ta­cio­nes”, donde conoció a Sara Cuéllar, uno de sus grandes apoyos durante su estancia en el país.

En el reportaje se explicaba que a sus 23 años, la esposa de Felipe VI era una mujer independiente, sencilla, que disfrutaba del vino, el tequila, la música y que no pensaba en casarse o formar una familia. Una descripción que nada tiene que ver con la actual Reina de España. Sin embargo y pese a todo, hace no mucho, doña Letizia regresó a México en su primer viaje en solitario al país y sorprendió a propios y extraños al mostrar una de sus facetas más desconocidas. Quizás porque se sentía libre o alejada de la presión mediática, la Reina derrochó desparpajo al bailar con uno de los integrantes del grupo Black Eyed Peas en una cena oficial.

Poco o nada queda ya de esa periodista dura de la que hablaba Maná o de la mujer independiente que no quería tener hijos que apuntaba el reportaje de ‘Quién’. Sea como fuere, la Letizia de ahora es una mujer renovada y aunque guarde un trocito de México en su corazón, no siempre cualquier tiempo pasado fue mejor.