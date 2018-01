Ingrid Sartiau vuelve a primera plana. La presunta hija del rey Juan Carlos se sincera con LOOK con motivo del 80 cumpleaños del Emérito, una fecha muy especial que el padre de Felipe VI celebrará en la intimidad de Zarzuela.

La belga es hija de Lilian Sartiau, una mujer a la que el Emérito conoció en Francia en 1956 y con quien mantuvo un breve romance 10 años después. Hace dos años, en marzo de 2015, Ingrid veía cómo todas sus esperanzas se iban a pique. El Tribunal Supremo desestimaba su demanda de paternidad. Aún así, ella no pierde la esperanza. Lo único que quiere es poder ver al que considera su padre. Está asustada. Don Juan Carlos ya es un hombre mayor y tiene miedo de levantarse un día y encontrarse con la peor de las noticias.

Pregunta: Hoy es el cumpleaños del rey Juan Carlos

Respuesta: Sí

P: No va a haber una gran celebración, pero sí una fiesta privada.

R: Ah, qué bien.

P: ¿Tiene pensado felicitarle de alguna manera?

R: Sí, voy a felicitarle a través de Facebook.

P:¿Cómo le gustaría celebrarlo? ¿Crees que merece una gran fiesta ? ¿Un tributo público por sus servicios a la Corona?

R: ¡Sería fantástico! Me gustaría mucho poder participar en su cumpleaños. Mi padre cometió algunos errores, especialmente en su vida privada, pero no podemos olvidar todo lo que hizo por España, que logró que se implantase la democracia.

P:¿Prefiere una fiesta privada o una pública como la que se le hizo a la de Harald de Noruega?

R: Yo creo que es mejor algo privado, pero lo que él quiera.

P: ¿En España, o le gustaría que la visitara?

R: Ahhhh

P: ¿Cree usted que ha hecho un buen trabajo como rey? ¿Se merece un homenaje?

R: Creo que sí, que es un gran hombre. No creo que a la gente le gustase volver al pasado, a la época de Franco. Los tiempos han cambiado, ahora la política tiene otro sentido, ya no es el Rey quien gobierna. Y creo que sí se merece un homenaje y me gustaría estar presente para aplaudirle.

P: ¿Le gustaría celebrar esta fecha tan especial con el resto de su familia? ¿Quizás también con la Familia Real y la del Rey?

R: Solo con sus buenos amigos, no creo que su familia me aprecie.

P: ¿Tiene pensado venir pronto a España?

R: Sí, en los próximos meses.

P: Si el Rey enfermara, le ocurriera algo o falleciera, ¿vendría?

R: Claro que sí. Lo pienso todos los días. Tengo miedo de que un día reciba malas noticias. Cómo voy a hacer para decirle adiós. Nunca me autorizarán una visita si se pusiera enfermo. De hecho, la peor noticia que he recibido en mi vida es saber que mi padre es un rey, también por mis hijos, que no han podido conocer a su familia.

P: ¿Querrías seguir en contacto con el resto de la familia?

R: Me gustaría conocer a la infanta doña Pilar, pero no imagino cómo sería el encuentro con el resto.

P: ¿Cree que el Rey piensa en usted?

R: Me gustaría, pero no me conoce…

P: ¿Cree que don Juan Carlos es feliz?

R: No, no lo es. Ha cometido grandes errores y creo que se siente muy solo.

P: ¿Qué cree que podría hacerle feliz ahora?

R: ¿Verme? (bromea).

P:¿Cree que Felipe está haciendo un buen trabajo?

R: Bueno, creo que mi padre habría gestionado mejor la situación política, ahora está todo dirigido por el entorno. Felipe tiene poco que decir.

P: ¿Qué le pide al 2018?

R: Que me perdone mis errores.