La Reina ha retomado su agenda oficial tras su viaje de cooperación a Senegal. Doña Letizia ha sido la encarga de la entrega de los galardones del ‘Premio Acción Magistral 2017’, convocado por la FAD, que se ha celebrado en la sede madrileña del BBVA. Antes de la ceremonia, la Reina ha asistido a una reunión de trabajo con el Patronato de la Fundación, de la que es Presidenta de Honor.

Una jornada muy especial para doña Letizia, no solo porque está muy volcada con el trabajo de la organización, sino por un motivo de carácter más personal. La Reina ha coincidido con una de sus antiguas compañeras de su etapa en TVE. Se trata de María Oña, que además es amiga personal de doña Letizia. Sin embargo, como suele ser habitual en la Reina, no se han saludado, al menos en público, y cada una se ha sentado a un lado del auditorio. Esto no se debe a que entre ellas la relación se haya enfriado, sino todo lo contrario. Si hay algo que caracteriza al carácter de la Reina es la discreción, que aplica a todos los ámbitos de su vida. Por eso, actúa de una manera estrictamente profesional y no deja nada al azar.

No es la primera vez que la esposa de Felipe VI coincide con María en un acto de estas características. Y es que tras 25 años en TVE, la periodista pidió una excedencia en la pública para ponerse al frente del departamento de Comunicación de la Fundación Microfinanzas del BBVA en febrero de 2016.

María fue mucho más que una compañera de la Reina en su etapa en la cadena pública. La periodista vivió de primera mano el noviazgo de la asturiana con el entonces Príncipe. Tanto es así, que un día después del anuncio de compromiso, Oña confirmó al diario El Mundo, que la propia doña Letizia le había dicho que estaba enamorada, pero que no podía revelar la identidad del afortunado. Una vez los rumores cobraron fuerza, María insistió y dijo: “Letizia, no me lo puedes negar. Sé quién es él”, a lo que la futura Princesa contestó: “Mari, por favor, tu di que se llama Juan y es diplomático”.