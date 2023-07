El gran cambio de la Familia Real a través de los posados de verano en Mallorca

La Familia Real veranea en Mallorca desde hace muchísimos años y el Palacio de Marivent se ha convertido en uno de los puntos más interesantes de los meses estivales. El problema es que la situación ha dado un giro de 180 grados y los posados ya no son los mismos. Ha habido grandes cambios. Muchos miembros de la familia del Rey ya no pueden participar en esta actividad, como Iñaki Urdangarin o Jaime de Marichalar, aunque eso no es todo.

De un tiempo a esta parte ha quedado claro que Letizia Ortiz mantiene una relación tensa con sus cuñadas, la infanta Elena y la infanta Cristina. No siempre fue así. De hecho Cristina de Borbón era tan amiga de Letizia que, según la periodista Pilar Eyre, fue la encargada de comprar en Barcelona su anillo de compromiso. ¿Qué ha pasado? Que la reina no quiere escándalos y piensa que acercarse a la infanta le puede dar problemas.

La Familia Real en Marivent / GTRES

La última reunión familiar

Letizia Ortiz fue periodista antes que reina y sabe cómo funcionan los medios de comunicación, por ese motivo ya no se molesta en disimular. A estas alturas todo el mundo sabe las diferencias que tiene con la Familia del Rey. La última vez que estuvieron todos juntos, al menos de forma oficial, fue en 2018, caundo doña Sofía celebró su 80 cumpleaños. Desde entonces no han vuelto a posar. Este verano las hijas de Letizia han hecho una excepción. Han regresado a Marivent y han vuelto a ver a sus primos.

La tradición la empezaron los reyes eméritos, quienes reunían a la prensa todos los veranos y abrían las puertas de los jardines de Marivent. El posado ha sido allí casi todos los años, salvo en ocasiones puntuales. Es una actividad que ha servido para ver la estructura de la Familia Real. Gracias a estas imágenes sabemos quién tiene relación con quién y si hay alguien que no sea bien recibido.

Don Juan Carlos y doña Sofía en Marivent / GTRES

En 2014 se produjo el primer cambio significativo, cuando Felipe VI tomó el relevo de Juan Carlos I. El rey continuó con la tradición. Sus veranos siempre han arrancado en Mallorca, pero Letizia dejó claro que no estaba dispuesta a pasar los tres meses en la isla, por eso ahora tienen unas vacaciones privadas. Este año es especial porque Leonor y Sofía por fin volverán a ver a sus primos, los hijos de la infanta Elena y los hijos de la infanta Cristina, y se espera que se dejen ver delante de la prensa.

El gran cambio lo inició Felipe VI

La Familia Real en verano en Marivent / GTRES

Tanto Felipe como Letizia se dieron cuenta de que era necesario hacer una serie de cambios para agilizar la relación de la Familia Real con los medios. Por ese motivo rechazaron posar para la prensa de forma oficial, prefieren pasear con sus hijas por Mallorca para dejar testigo de su presencia en la isla y promocionar el turismo. Creen que es una forma más óptima de acercarse a la ciudadanía. Como es natural, en estos paseos informales, no hay ni rastro de los miembros de la Familia del Rey que no tienen un contacto fluido con doña Letizia.