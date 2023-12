A pesar de estar divorciados desde hace varias décadas, Andrew Parker Bowles mantiene una relación estrecha con la reina Camila y forma parte del círculo íntimo de los Windsor. De hecho, el ex marido de la consorte estuvo saliendo en el pasado con la hermana de Carlos III y a día de hoy es habitual verle en algunas citas importantes de la Familia Real -como la coronación- o en reuniones de carácter más privado.

Si hace unos días salía a la luz que la hija de la reina Camila estaba atravesando un delicado momento por el inminente cierre de su boutique, afectada por la crisis económica, ahora es Andrew Parker Bowles el que acaba de recibir un duro varapalo: la muerte de uno de sus mejores amigos.

Andrew Parker Bowles en una imagen de archivo. / Gtres

Una dura pérdida

Aunque no es nada habitual que Parker Bowles haga declaraciones públicas y siempre prefiere mantener un perfil bajo, el ex marido de la reina Camila ha roto su silencio para recordar a una de las personas más importantes de su vida. Un hombre al que él mismo describe como «la mejor compañía del mundo».

Se trata de su íntimo amigo Jonathan Irwin, fallecido la pasada semana a los 82 años. Él fue un apoyo fundamental para Andrew Parker Bowles en uno de los momentos más complicados de su vida cuando, el 20 de julio de 1982, una bomba de la organización terrorista IRA mató a cuatro de sus hombres y siete caballos. En esa etapa, Parker Bowles ostentaba el cargo de Comandante del Regimiento de la Caballería Real.

Después de aquel dramático atentado, el ex marido de Camila recibió una carta de Jonathan Irwin que ha guardado con celo hasta ahora. Una misiva que reza lo siguiente y que ha compartido con el periodista Richard Eden, del Daily Mail: «Querido Andrew: Hace mucho tiempo que no estamos en contacto. Sólo lamento que sea un suceso tan terrible el que nos haya puesto de nuevo en contacto. Puede que te resulte difícil comprender la repulsión que siente la gente corriente de este país por la escoria que mató, supuestamente en nombre de Irlanda».

Andrew Parker Bowles en una imagen de archivo. / Gtres

Cuando tuvo lugar el atentado, Irwin era director general de Goffs, una casa dedicada a la cría de caballos y a las carreras. El amigo de Parker Bowles se ofreció a ayudar a reemplazar los cuatro caballos que el comandante había perdido a consecuencia del atentado. Un gesto que conmovió al ex marido de la reina Camila ya que la situación en Irlanda era muy crítica. «Me conmovió mucho. Las cosas eran muy difíciles en Irlanda en ese momento», ha dicho Parker Bowles, que cuenta que Irwin consiguió que su junta directiva aceptara donar al regimiento 50.000 libras esterlinas». Con estos fondos, el Ministerio de Defensa adquirió nuevos ejemplares para la Caballería Real, procedentes de Irlanda. «Probablemente, a día de hoy, el 95% de los caballos negros todavía vienen de Irlanda», ha dicho el comandante.

Tras las 50.000 libras iniciales, se enviaron después otras 40.000. A lo largo de los años posteriores, Andrew Parker Bowles recibió cientos de cartas en que expresaban el desprecio por las acciones del IRA. Por eso, entre los dos decidieron donar el dinero a las familias de las víctimas.

Una relación de mutuo apoyo

No solo Irwin estuvo al lado de Andrew en una de sus etapas más difíciles, sino que el ex de la reina Camila tampoco dudó en apoyar a su amigo cuando tuvo que afrontar un dramático trance. Y es que Jonathan Irwin perdió a tres hijos: uno de su primer matrimonio con Mikaela Rawlinson y otros dos de su segundo matrimonio con Mary Ann O’Brien.

Andrew Parker Bowles en una imagen reciente. / Gtres

Tras la muerte de los dos últimos, Irwin y su segunda esposa fundaron la Jack and Jill Children’s Foundation, «una organización benéfica maravillosa», en palabras del propio Parker Bowles. El ex de Camila recuerda a su amigo como una persona absolutamente encantadora, leal y muy divertida, un hombre de acción, que no se limitaba a las palabras. Ahora llora la pérdida de quien, sin duda, ha sido uno de sus amigos más especiales.