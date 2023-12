Llamativo movimiento en la estructura de la nueva monarquía del rey Carlos III. El monarca ha sorprendido al nombrar al doctor Michael Dixon como nuevo jefe médico de la Casa Real Británica. Un nombramiento que ha llamado mucho la atención porque el facultativo, además de estar ya casi retirado del ejercicio de la Medicina, es un firme defensor de la homeopatía. El doctor Dixon lleva mucho tiempo al lado del hijo mayor de la Reina Isabel, de hecho, le ha acompañado en importantes viajes internacionales, por ejemplo, a Kenia y a Alemania, pero su nombramiento no está exento de polémica. Es más, la comunidad científica no ha tardado en poner en tela de juicio la decisión del jefe del Estado.

Fue tras la muerte de la Reina Isabel en septiembre de 2023 cuando el rey Carlos III nombró a Michael Dixon jefe médico de la Casa Real. Desde entonces ha sido el responsable del equipo de facultativos que trabaja en el Palacio de Buckingham y que está a cargo de la salud de la Familia Real, no solo del monarca o su esposa. Hay que tener en cuenta que todo lo relacionado con el estado del soberano es de vital importancia, de hecho, se sabe que cuando se encuentra de viaje, Carlos lleva reservas de su propia sangre por si fuera necesario hacerle algún tipo de transfusión. Además, es de dominio público que el monarca padece desde hace años artritis, por lo que sus manos y, en especial, sus dedos, se muestran en ocasiones enrojecidos e hinchados.

El rey Carlos III en una imagen reciente. / Gtres

Ha sido el diario The Sunday Times el que ha revelado el nombramiento del facultativo y ha apuntado el desconcierto de la comunidad científica al respecto. Dixon es el responsable general de la salud de la Familia Real, sin embargo, lo cierto es que no ocupa directamente las labores de médico, por lo que él, en principio, no trata de forma específica a Carlos III.

Sin embargo, la decisión de Carlos ha provocado cierta alarma entre los británicos, tal como han recogido varios medios. Por ejemplo, el diario The Guardian ha hablado con algunos especialistas que han declarado estar preocupados por este paso por parte del soberano, como es el caso de Michael Marshall, que destaca que Carlos ejercía antes como patrono de organizaciones homeopáticas y esta decisión podría suponer un paso atrás para la ciencia. Igualmente, algunos especialistas apuntan a que este cargo debería estar en manos de personas que verdaderamente sean expertos en temas de salud.

No obstante, las críticas no han hecho retroceder al monarca, que defiende tajantemente a Michael Dixon y su capacidad para que las terapias naturales coexistan con los tratamientos convencionales.

Un perfil llamativo

Defensor de la homeopatía y de las terapias alternativas, lo cierto es que Michael Dixon cuenta con una dilatada carrera en el ámbito médico. Trabajó durante cinco décadas en el NHS, aunque su labor más destacada ha sido como presidente del Colegio de Medicina, una organización que hace campaña a favor de la medicina alternativa. Es partidario de que en el Servicio Nacional de Salud se incluyan medicamentos homeopáticos, como complemento a la medicación habitual.

Michael Dixon comenzó a apostar con convicción por la homeopatía tras invitar a una curandera cristiana a su clínica del NHS. Ella trató a varios pacientes con remedios elaborados a base de hierbas y terapias alternativas que mejoraron su estado.

Aunque ahora ejerce como jefe médico de la Casa Real, lo cierto es que su relación con el rey Carlos III se remonta varios años atrás. Ya había trabajado como asesor médico del monarca en su etapa como príncipe de Gales, cuando se conocía que Carlos complementaba con homeopatía otros tratamientos.