Ésta fue la última vez que vimos a Irene en público: en Grecia y con su familia más cercana

La princesa Irene de Grecia ha muerto en Madrid a los 83 años tras una larga enfermedad que le fue provocando un deterioro paulatino. La hermana de la Reina Sofía ha fallecido este pasado jueves, 15 de enero, a las 11:40 en el Palacio de la Zarzuela, donde residía desde hace años. Irene de Grecia ha sido la mejor confidente y el apoyo más importante de doña Sofía a lo largo de los años, desde que se instalara en Madrid tras la muerte de la reina Federica. Su muerte deja un gran vacío en la vida de la Reina, que ha permanecido muy pendiente de ella hasta el último momento.

La evolución del estado de Irene de Grecia ha sido una de las principales preocupaciones para doña Sofía en los últimos tiempos. A pesar de que ha cumplido con rigor con su agenda, no ha dejado de estar pendiente de su hermana. De hecho, solamente dejó de lado sus compromisos oficiales cuando fue consciente de que el final estaba muy cerca. Antes de eso intentó compaginar su actividad con las atenciones a Irene, hasta el punto de que el pasado verano ni siquiera disfrutó de sus vacaciones en Mallorca y solamente viajó de manera puntual para la recepción a las autoridades y miembros de la sociedad balear. Los médicos aconsejaron a Irene no viajar y doña Sofía se adaptó a esta circunstancia.

La Reina Sofía e Irene de Grecia en Atenas. (Foto: Gtres)

La última imagen pública de Irene

Debido a su estado de salud, la presencia pública de la princesa Irene se fue reduciendo en los últimos años. Antes acompañaba a doña Sofía a varias citas oficiales, sobre todo, a las que tenían relación con el mundo de la música, una de las grandes pasiones que compartían ambas hermanas. Sin embargo, su delicada situación hizo que diera un paso atrás y que limitara su presencia a citas estrictamente familiares.

La última vez que la vimos en público fue hace casi un año, cuando asistió en Atenas a la segunda boda del príncipe Nicolás. El hijo mediano de los reyes Constantino y Ana María de Grecia contrajo matrimonio en Atenas con Chrysi Vardinoyianni tras su inesperada separación de Tatiana Blatnik. Al enlace, mucho menos multitudinario y más discreto que la anterior boda del príncipe, asistieron varios miembros de su familia.

La infanta Cristina, la Reina Sofía e Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Doña Sofía acudió acompañada de la princesa Irene de Grecia, pero también de la infanta doña Cristina. La celebración tuvo lugar a principios de febrero en el templo más antiguo de Atenas, la iglesia San Nicolás de Rangava. Pocas semanas antes, Irene había acompañado a doña Sofía a un concierto en Madrid, un compromiso de su agenda oficial. Ésa fue su última aparición en un acto de la agenda de la Familia Real, en la que a veces participaba como escudera de la Reina Sofía.

La boda de Nicolás de Grecia se celebró medio año después de que su hermana se casara en una ceremonia mucho más multitudinaria en la Catedral de Atenas. Irene tampoco faltó a esta cita, donde ya la vimos en silla de ruedas, pero rodeada de sus seres queridos.