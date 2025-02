Ha pasado ya una semana desde que el príncipe Nicolás celebrase su segunda boda con Chrysi Vardinogianni y la duda sobre el título que podría llevar la nueva integrante de la familia real de Grecia sigue sin despejarse. El nombre de la nuera de la reina Ana María ya ha sido incluido en la página web de la casa real, pero sin referencia alguna al título que le corresponde como esposa de un príncipe griego, que no es otro que el de princesa. Un tratamiento que sí se dio a Tatiana Blatnik -ex mujer de Nicolás- y que llevan las otras cuñadas del recién casado.

Desde la casa real no se han pronunciado de manera oficial sobre este tema, pero el periodista griego Andreas Megos, muy cercano a la familia real, sí que ha hecho una serie de comentarios en relación con la cuestión. Según ha explicado en una publicación en sus redes sociales, Chryssi sí que es una princesa, como esposa de príncipe y miembro de la familia real griega. Sin embargo, es posible que ella no considere necesario que se refieran a ella de esta manera. Tal como recalca el experto, esto no debe verse como un error o como una omisión intencionada, sino que es algo que ya ha ocurrido en el pasado. Por ejemplo, la esposa del difunto príncipe Miguel de Grecia, Marina Karella, no quiso recibir el título de princesa tras su boda en 1955

El príncipe Nicolás y Chrysi Vardinogianni en Atenas. (Foto: Gtres)

Andreas Megos comprende que se hayan generado muchas discusiones en torno a esta cuestión, pero insiste en que es importante respetar los deseos de la pareja y de sus familias. En el caso de los títulos y otras cuestiones oficiales, como los protocolos y el tratamiento correcto de cada uno de los miembros de la familia real, la información institucional y las normas se detallan a través de la página web oficial.

Detalle de la web de la casa real.

De esta manera hay que seguir la pauta que se ha marcado en este canal, esto es, no referirse a Chrysi como princesa. Una situación similar a la del marido de la princesa Teodora o al de la princesa Alexia, que tampoco tienen título. No así las esposas de Pablo y de Felipe, Marie-Chantal y Nina, que son altezas reales y tienen título de princesas de Grecia y Dinamarca como sus maridos.

La situación de Tatiana Blatnik

Cuando la casa real confirmó el divorcio del príncipe Nicolás de su primera esposa, se especificó que Tatiana Blatnik iba a mantener el título de princesa, aunque en la web de la familia real ya no aparece como tal. De hecho, a pesar de que justo después de anunciarse la separación Tatiana participó en una salida oficial con la reina Ana María, lo cierto es que ya no se la ha vuelto a ver en actos de la familia real. No obstante, siempre se ha dicho que mantiene una relación cordial con todos sus miembros.

La venezolana rompió su silencio poco después de la boda de Nicolás y confirmó que iba a continuar viviendo en Atenas y ha dicho que las últimas semanas han sido para ella una aventura llena de cambios, crecimiento y nuevas y emocionantes oportunidades.